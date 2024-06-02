Почему Isamaa перед выборами в Европарламент сделала ставку на критику нынешнего правительства?

Партия Isamaa сейчас главная оппозиционная сила в парламенте. После налоговых изменений правительства Каи Каллас и Партии реформ - Isamaa сыграли на недовольстве эстоноземельцев. Они выступают против роста налогов и сокращений бюджета. Именно эту повестку они сделали ключевой перед выборами в Европейский парламент.

„Это наш ключ к победе - стоять за жителей Эстонии и экономику Эстонии. Важно, чтобы у людей была возможность выразить свое недовольство и переживания. Эти выборы дают такую возможность. У нас есть предвыборная программа, мы о ней рассказываем, дебатируем“, - сказал он RusDelfi.

„Мы хотим, чтобы правительство изменило экономическую политику, с которой мы не согласны. Я не согласен, что нужно различать политику в Евросоюзе и в Эстонии. Эстония - член ЕС. Если финансовая политика не в порядке, если экономика в упадке, если у нас самая высокая инфляция в регионе, то у меня обязанность, как у оппозиционного политика, спрашивать - что делает правительство Эстонии, член Евросоюза, неправильно“, - считает Рейнсалу.

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