Урмас Паэт: для вступления в ЕС странам нужно 10 лет

Урмас Паэт считает, что сейчас самая важная тема вокруг выборов в Европейский парламент - безопасность и оборона Европы. „Но тут не так много разногласий. Другие вопросы - тема экологии, зеленого поворота, развитие экономики и социальной сферы, тут больше дискуссий“, - сказал он RusDelfi.

В дебатах речь зашла о возможном вступлении некоторых Балканский стран в Евросоюз. Паэт поддерживает расширение ЕС, но как это скажется на жителях Эстонии? „Если в этом или следующем году начнутся переговоры по расширению, а я надеюсь, это произойдет, - это долгий процесс. Около 10 лет должно пройти, чтобы страна вступила в ЕС. У Эстонии было не так много проблем, страна маленькая, но переговоры шли 9 лет. Если посмотреть на кандидатов, то им нужны огромные реформы и изменения. Поэтому о влиянии на жизнь Эстонии говорить еще слишком рано“.

В Европе все чаще к власти приходят радикалы или консерваторы. Это плюс или минус для союза? „Действительно, это нормально, что в парламенте представлен весь политический спектр. Важно то, что радикалы против развития Европейского союза. Их основная программа - как сделать Евросоюз слабее. В этом плане, это проблема. Для нас очень важно, чтобы ЕС был сильным. Учитывая геополитическую и экономическую ситуацию“.

Будет ли ЕС поднимать налоги? „Я не вижу причин поддерживать рост налогов ЕС. Другой вопрос, нужно искать деньги для развития обороноспособности, для улучшения безопасности“, - cказал Паэт.