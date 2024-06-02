Индрек Таранд: я поднял рейтинг Eesti 200

Низкий рейтинг и недавние скандалы в партии Eesti 200 могут повлиять на ваши результаты?

На меня такое не влияет. Я не член партии, я не знаю, что там происходит (Таранд баллотируется по спискам Eesti 200 - прим.ред.). Любая политическая партия сталкивается с подобным. В Эстонии, Латвии, Франции, там везде есть подобные конфликты. Не у всех есть ресурсы для политической работы.

Был у нас твердый центрист Юри Ратас. Вдруг, спустя 20 лет, он заметил, что Центристская партия ведет антиэстонскую политику. 20 лет не видел, а сейчас заметил. Таней Кийк - специалист не знаю по чему. Узнал, что для него нет хлеба в Центристской партии. Пошел к соцдемам, но там дадут ему только крошки. Зулейха Измайлова тоже была в „Зеленых", разрушила их и ушла. Eesti 200 ей разрушить не дали. На меня это все не влияет, я играю в своей лиге. Я независимый. Роналду играет в том клубе, куда его позовут, мне без разницы.

То есть рейтинг партии в 5% на вас не повлияет?

Мне кажется, я уже поднял их рейтинг. Когда я начал, у них рейтинг был ниже.

Назовите три проекта, которые вы будете отстаивать в Европарламенте?

Во-первых, нужно получить влиятельную позицию. Многое зависит от этого. Как я сказал на дебатах, у меня есть идеи, которые будут понятны через 10 лет. 1) Проект Европейской армии. 2) Проект эффективности комиссий. 3) Вопрос вето и право голоса.

У меня более визионерские планы. Несмотря на это, машина Европарламента работает, когда мы приедем в Брюссель в июле, на столе уже будет большая стопка бумаг и проектов.

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