Марина Кальюранд: Орбан поедет в Москву к своему другу Путину - это будет страшно и унизительно

Первая тема на дебатах против Яака Мадисона - проект Rail Baltic, железнодорожное сообщение между Эстонией, Латвией и Литвой. „Я согласна, с этим проектом возникло много проблем среди Балтийских государств, - говорит Кальюранд RusDelfi.- Вся тянется. Но RailBaltic необходим для того, чтобы перевести торговлю с дорог на железную дорогу. Посмотрите, что творится в Пярну. Нам нужно хорошее сообщение с европейскими государствами.

Когда все это будет реализовано - сказать не могу. Представители Европейской комиссии, которые посетили Эстонию на прошлой неделе, сказали - деньги есть, это приоритет, начинайте строить. Сейчас самое важное найти консенсус между тремя государствами“.

Вторая тема: отношения с Венгрией и премьер-министром Виктором Орбаном, который критикует Украину и налаживает контакты с Россией. „Сила Евросоюза в том, что он единый. Да, все страны разные, но принципы одинаковые. Мы уважаем права человека, права государства, рыночную торговлю. Если кто-то начинает вести политику против безопасности Евросоюза - это неправильно. Если кто-то саботирует санкции против России, хвалит Путина, строит атомную станцию вместе с Россией - тогда нужно применять меры. Например, лишить права голоса в Совете Европы. И сделать все возможное, чтобы Венгрия не была председателем ЕС во второй половине этого года. Представляете, Виктор Орбан поедет в Москву встречаться со своим другом Путиным. Будет продолжать риторику против Украины и поддерживать Россию - это будет страшно и унизительно“.