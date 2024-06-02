Марина Кальюранд: Орбан поедет в Москву к своему другу Путину - это будет страшно и унизительно(69)
Марина Кальюранд (Социал-демократическая партия) победила в дебатах Delfi перед выборами в Европарламент. В финале она встретилась с Урмасом Рейнсалу, до этого дебатировала с Яаком Мадисом и Урмасом Паэтом.
Первая тема на дебатах против Яака Мадисона - проект Rail Baltic, железнодорожное сообщение между Эстонией, Латвией и Литвой. „Я согласна, с этим проектом возникло много проблем среди Балтийских государств, - говорит Кальюранд RusDelfi.- Вся тянется. Но RailBaltic необходим для того, чтобы перевести торговлю с дорог на железную дорогу. Посмотрите, что творится в Пярну. Нам нужно хорошее сообщение с европейскими государствами.
Когда все это будет реализовано - сказать не могу. Представители Европейской комиссии, которые посетили Эстонию на прошлой неделе, сказали - деньги есть, это приоритет, начинайте строить. Сейчас самое важное найти консенсус между тремя государствами“.
Вторая тема: отношения с Венгрией и премьер-министром Виктором Орбаном, который критикует Украину и налаживает контакты с Россией. „Сила Евросоюза в том, что он единый. Да, все страны разные, но принципы одинаковые. Мы уважаем права человека, права государства, рыночную торговлю. Если кто-то начинает вести политику против безопасности Евросоюза - это неправильно. Если кто-то саботирует санкции против России, хвалит Путина, строит атомную станцию вместе с Россией - тогда нужно применять меры. Например, лишить права голоса в Совете Европы. И сделать все возможное, чтобы Венгрия не была председателем ЕС во второй половине этого года. Представляете, Виктор Орбан поедет в Москву встречаться со своим другом Путиным. Будет продолжать риторику против Украины и поддерживать Россию - это будет страшно и унизительно“.
Речь зашла и про Германию и ее осторожность в отношении к России. В финальных дебатах против Рейнсалу она подчеркнула, что Евросоюз недостаточно вкладывает в свою оборону. Даже лидер Евросоюза Германия до 2024 года относилась к безопасности не так серьезно. „Я согласна, Германия раскачивалась долго. Но Олаф Шольц повернул немецкую внешнюю политику на 180 градусов. Ангела Меркель хотела дружить с Россией, отстаивала Nord Stream 2. На сегодняшний день Германия больше всех поддерживает Украину среди Европейских стран“, - добавила Кальюранд.
По словам Кальюранд, ЕС должен придерживаться политики открытых дверей. „Расширение ЕС - это сила. Мы распространяем мировоззрение с другими странами. Специальных условий для вступления быть не должно, но Украина пошла по быстрому пути из-за войны“.
Марина Кальюранд активно выступает за санкции против России, пишет про войну и всячески выступает за победу Украины. Может ли это спугнуть некоторых избирателей? „Если я своей риторикой кого-то спугну, то это не мой избиратель. Я была в Киеве, Ирпене, Бучи. Я видела этих людей. Пусть люди, которые говорят - мир любой ценой, нужно начинать переговоры - скажут это людям, потерявшим семьи и дома, военным на фронте. Здесь не может быть никакого компромисса“, - резюмировала она.
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