„Сейчас идет торговая война между США и Китаем. В наших интересах занять эту нишу“. Тоом проиграла дебаты Рейнсалу

Яна Тоом считает, что Евросоюзу необязательно вести с Китаем такую же политику, как это делает США. „У Соединенных штатов совершенно другой баланс торговли с Китаем. У них нет такой зависимости, как у нас. У нас торговый дефицит, мы покупаем больше, чем продаем. У нас больше зависимости от Китая, чем у США. Сейчас уже идет торговая война между США и Китаем. В наших интересах занять эту нишу и эту войну не обострять“, - уточнила центристка.

Ее оппонент Урмас Рейнсалу подчеркнул, что Китай наносит вред демократичному миру, вдобавок они торгуют с Россией. „Мы член НАТО. У нас есть прекрасный человек Эрдоган (президент Турции - прим.ред.), которому тоже ничего не мешает вести отношения с Россией будучи в НАТО. И это нам не мешает полагаться на него, как на партнера по НАТО. Да, мир несовершенен, но что поделать“, - парировала Тоом.

„Дурдом со сквозняками, - так описала предвыборный период Яна Тоом. - Все очень быстро, все бегом. Мы много общались с избирателями. Честно говоря, люди слабо ориентируются в происходящем. Может, явка будет чуть больше, так как в народе большое недовольство. Например, у меня был такой диалог в Ласнамяэ. Мне говорят, мы вас так любим, мы баллотируетесь в Европарламент? Постройте нам бассейн в Ласнамяэ. Я говорю: нет. Человек ответил: тогда я не пойду на выборы. Но так нельзя относиться к выборам“.

Зачем нам Европейский союз? „Это огромный рынок. Если бы у нас не было этого общего рынка, мы вынуждены были бы заключать двусторонние торговые договора с более 100 странами мира. Кто забыл, как выглядят границы и шлагбаумы - это бы к нам вернулось. Кроме того мы находимся в таком географическом положении, где есть чьи-либо сферы влияния. Сейчас это Россия и Запад. Тогда мы оказались бы на ветру, и непонятно куда бы нас этот ветер занес. Нам удобно быть в ЕС, мы маленькие, но являемся частью мировой экономики. Если бы мы вышли из ЕС, мы бы как-то выжили, но было бы очень тяжело“.

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