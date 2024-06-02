ФОТО и ВИДЕО | В Ида-Вирумаа в результате цепной аварии произошла утечка антифриза и пострадало несколько человек

Спасательная команда устранила угрозу возгорания на месте и ликвидирует загрязнение - из грузовика вылилось много антифриза. Скорая помощь осмотрела всех участников происшествия на месте и доставила двух пациентов с легкими травмами в больницу для обследования. По словам водителя грузовика, водитель Toyota перепутал педали: ранее управляя автомобилем с механической коробкой передач, водитель Toyota по ошибке нажал на педаль тормоза вместо педали сцепления.