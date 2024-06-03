03.06.2024, 07:25
Кристина Каллас однопартийцам: решение правления Eesti 200 об исключении Измаиловой идет вразрез с нашими ценностями(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр образования и науки, член правления Eesti 200 Кристина Каллас направила письмо однопартийцам, в котором пишет о том, что считает неправильным и необоснованным решение исключить Зюлейху Измаилову из партии, пишет Delfi.
Кристина Каллас пишет в своем письме, что вынесенное правлением решение противоречит ценностям Eesti 200, организация должна быть открыта для различных мнений и предоставлять возможность публично выражать их.
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