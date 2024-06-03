Новости Эстонии
03.06.2024, 07:25

Кристина Каллас однопартийцам: решение правления Eesti 200 об исключении Измаиловой идет вразрез с нашими ценностями

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Delfi
Министр образования и науки Кристина Каллас.
Министр образования и науки Кристина Каллас.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министр образования и науки, член правления Eesti 200 Кристина Каллас направила письмо однопартийцам, в котором пишет о том, что считает неправильным и необоснованным решение исключить Зюлейху Измаилову из партии, пишет Delfi.

Кристина Каллас пишет в своем письме, что вынесенное правлением решение противоречит ценностям Eesti 200, организация должна быть открыта для различных мнений и предоставлять возможность публично выражать их.

Как отмечает Каллас, из-за того, что со временем сложилась партийная дисциплина, ставящая превыше всего подчинение, от политики отстранились эксперты. „Да, должна быть командная работа и определенная доля подчинения. Но что для нас важнее - чтобы специалисты чувствовали, что они имеют право голоса и возможность, используя свои знания, вносить вклад в общее дело, или чтобы у нас была царила дисциплина и складывалось впечатление, что у партии „все в порядке“?

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