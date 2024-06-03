Кристина Каллас однопартийцам: решение правления Eesti 200 об исключении Измаиловой идет вразрез с нашими ценностями

Как отмечает Каллас, из-за того, что со временем сложилась партийная дисциплина, ставящая превыше всего подчинение, от политики отстранились эксперты. „Да, должна быть командная работа и определенная доля подчинения. Но что для нас важнее - чтобы специалисты чувствовали, что они имеют право голоса и возможность, используя свои знания, вносить вклад в общее дело, или чтобы у нас была царила дисциплина и складывалось впечатление, что у партии „все в порядке“?