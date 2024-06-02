Специалист банка: родителю-одиночке получить жилищный кредит очень сложно

„Сумма варьируется и зависит от многих показателей, но в Citadele она на данный момент составляет 230 евро. Иными словами, если в семье трое детей, банк считает это ежемесячным обязательством в размере 690 евро“, – сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

По ее словам, родителю-одиночке получить кредит намного труднее, но это возможно: „Хотя родителю-одиночке сложнее справляться с большим платежом по кредиту в ситуации, когда, например, доход снижается или исчезает, получить жилищный кредит такой родитель все-таки может“.

Хакиайнен подчеркнула, что в этом вопросе решение банка зависит в первую очередь от доходов и финансового поведения претендента на кредит.

„Мы видим, разумно ли человек тратит деньги и, например, получается ли у него их откладывать, несмотря на сложные обстоятельства“, – отметила специалист.

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