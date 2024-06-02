Финансовая комиссия направила законопроекты о налогообложении пленарному заседанию

На предыдущем заседании финансовая комиссия Рийгикогу рассмотрела поправки, поступившие к инициированному правительством проекту закона о налоге на моторные транспортные средства ( 364 SE ). К законопроекту поступило 831 предложение о внесении поправок. Они были скомпонованы по статьям в 19 предложений о внесении поправок, и комиссия со своей стороны также внесла в документ ряд изменений. Сегодня на заседании были приняты процессуальные решения, согласно которым законопроект будет направлен на рассмотрение пленарному заседанию с предложением завершить второе чтение.

Финансовая комиссия также решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге ( 443 SE ), призванный изменить принципы отчисления подоходного налога местным самоуправлениям, пленарному заседанию с предложением завершить первое чтение.

Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что поправки связаны с дифференцированием поступлений подоходного налога местным управлениям.

Она сослалась на правительственную программу деятельности на 2023–2027 гг. „Согласно документу, доходные базы местных самоуправлений необходимо сбалансировать, чтобы сократить негативное влияние, сопряженное с эксурбанизацией и региональным отставанием. При этом в числе прочего должны быть учтены распределение населения и расположение рабочих мест“, – отметила Аккерманн.