Финансовая комиссия направила законопроекты о налогообложении пленарному заседанию
На этой неделе на заседании финансовая комиссия Рийгикогу решила направить проект закона о налоге на моторные транспортные средства и законопроект об изменении принципов отчисления подоходного налога местным самоуправлениям на первое чтение пленарному заседанию, которое состоится 5 июня.
На предыдущем заседании финансовая комиссия Рийгикогу рассмотрела поправки, поступившие к инициированному правительством проекту закона о налоге на моторные транспортные средства (364 SE). К законопроекту поступило 831 предложение о внесении поправок. Они были скомпонованы по статьям в 19 предложений о внесении поправок, и комиссия со своей стороны также внесла в документ ряд изменений. Сегодня на заседании были приняты процессуальные решения, согласно которым законопроект будет направлен на рассмотрение пленарному заседанию с предложением завершить второе чтение.
Финансовая комиссия также решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о подоходном налоге (443 SE), призванный изменить принципы отчисления подоходного налога местным самоуправлениям, пленарному заседанию с предложением завершить первое чтение.
Председатель финансовой комиссии Аннели Аккерманн пояснила, что поправки связаны с дифференцированием поступлений подоходного налога местным управлениям.
Она сослалась на правительственную программу деятельности на 2023–2027 гг. „Согласно документу, доходные базы местных самоуправлений необходимо сбалансировать, чтобы сократить негативное влияние, сопряженное с эксурбанизацией и региональным отставанием. При этом в числе прочего должны быть учтены распределение населения и расположение рабочих мест“, – отметила Аккерманн.
Заместитель председателя финансовой комиссии Андрей Коробейник отметил, что цель помочь оказавшимся в трудном положении местным самоуправлениям, безусловно, является верной, но для этого необходимо пересмотреть общую ставку, поступающую местным самоуправлениям с подоходного налога, – ее необходимо увеличить, чтобы местные самоуправления могли лучше выполнять возложенные на них государством обязанности. Коробейник добавил, что эту реформу не стоит проводить на фоне экономического спада и второпях: „Нельзя резко ломать систему. При анализе доходной базы местных самоуправлений необходимо учитывать как текущую ситуацию, так и демографические тренды“, – отметил Коробейник со ссылкой на позицию Союза городов и волостей Эстонии.
Согласно законопроекту, в период с 2025 по 2027 гг. подоходный налог, отчисляемый с государственной пенсии физического лица-резидента, постепенно будет повышен с 2,5 % до 10,23 %, в то время как подоходный налог с другого дохода будет постепенно снижен с 11,89 % до 10,23 %. Поправки ускорят рост поступлений с подоходного налога местным самоуправлениям, где доля пожилого населения выше, и сократит рост в местных самоуправлениях, где доля работоспособного населения и уровень зарплат выше. Поправка является нейтральной для государственного бюджета, и общий объем доходной базы местных самоуправлений не изменится.
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