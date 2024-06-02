Реконструируют один из самых больших перекрестков Таллинна: останется меньше полос для движения, появится больше зелени

Весной столичные власти уведомили застройщика о том, что хотят внести изменения в проект перекрестка около ипподрома. Как сказал глава отдела дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Андрес Урм, город, решив еще раз проверить разработанное решение, создал рабочую модель дорожного движения. На основании проведенного моделирования транспортных потоков разработчику предложили внести некоторые изменения.

По словам Урма, предложено сократить количество полос для движения на перекрестке Палдиское шоссе - Мустамяэ - улица Эндла. Изменение предусматривает также правый поворот с улицы Эндла на Палдиское шоссе через улицу Минераали. Это позволит сделать перекресток более компактным. Кроме того те, кто передвигается на велосипедах и других средствах индивидуальной мобильности, смогут быстрее проезжать перекресток.