02.06.2024, 14:30
Реконструируют один из самых больших перекрестков Таллинна: останется меньше полос для движения, появится больше зелени(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
Застройщикам предстоит не только возвести новый деловой и жилой квартал на месте таллиннского ипподрома, но и реконструировать расположенный рядом с ипподромом перекресток Палдиского шоссе. Таллинн предложил внести изменения в проект и уменьшить количество полос для движения, пишет Delfi Ärileht.
Весной столичные власти уведомили застройщика о том, что хотят внести изменения в проект перекрестка около ипподрома. Как сказал глава отдела дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Андрес Урм, город, решив еще раз проверить разработанное решение, создал рабочую модель дорожного движения. На основании проведенного моделирования транспортных потоков разработчику предложили внести некоторые изменения.
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