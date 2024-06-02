ФОТО, ВИДЕО и БЛОГ | Марина Кальюранд выиграла дебаты Delfi. На втором месте Урмас Рейнсалу

В воскресенье Delfi провел видео-дебаты с кандидатами на выборах в Европейский парламент. Эти дебаты были особенными из-за спортивной системы отбора: сначала пройдут четвертьфиналы, потом полуфиналы и финал. Восемь участников, один победитель. Для подписчиков портала на RusDelfi доступно видео дебатов и блог.