ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Предупреждение: сегодня продолжатся грозы с градом, при грозе скорость ветра превысит 15 м/с

Сегодня, 2 июня, ожидается переменная облачность. Пройдут грозы, местами с градом, выпадут обильные осадки. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 1-7 м/с, во время грозы ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха 20-26, на побережье местами до 17 градусов.