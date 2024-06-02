02.06.2024, 12:40
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Предупреждение: сегодня продолжатся грозы с градом, при грозе скорость ветра превысит 15 м/с(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 2 июня, продолжат греметь грозы с градом. Повсеместно наряду с солнцем ожидаются дожди, однако уровень пожароопасности остается высоким, пишет издание Maaleht.
Сегодня, 2 июня, ожидается переменная облачность. Пройдут грозы, местами с градом, выпадут обильные осадки. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 1-7 м/с, во время грозы ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха 20-26, на побережье местами до 17 градусов.
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