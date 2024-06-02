В Хаапсалу этим летом не будет парковочных контролеров

Вице-мэр Хаапсалу Иннар Мяэсалу заявил, это решение принято не по финансовой причине, поскольку проверка ничего не стоила городу, и поставщик услуг предоставлял их за собранные штрафы.

По словам Мяэсалу, к концу прошлого лета культура парковки в городе улучшилась, и теперь власти будут наблюдать, смогут ли люди сами правильно парковаться.

Заказанный городом в прошлом году парковочный контроль стал первой серьезной попыткой решить проблемы с парковкой в ​​Старом городе Хаапсалу.

Мяэсалу не исключил, что в будущем контроль придется возобновить. „Я бы оставил возможность понаблюдать за тем, что будет происходить во время июньских мероприятий, и в случае необходимости мы еще можем вернуться к этой теме в июле“, – сказал вице-мэр.

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