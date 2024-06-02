В Хаапсалу этим летом не будет парковочных контролеров(1)
Летом 2023 года городская управа Хаапсалу в качестве пилотного проекта запустила службу контроля парковки, которая этим летом, однако, работать в городе не будет, пишет rus.err.ee.
Вице-мэр Хаапсалу Иннар Мяэсалу заявил, это решение принято не по финансовой причине, поскольку проверка ничего не стоила городу, и поставщик услуг предоставлял их за собранные штрафы.
По словам Мяэсалу, к концу прошлого лета культура парковки в городе улучшилась, и теперь власти будут наблюдать, смогут ли люди сами правильно парковаться.
Заказанный городом в прошлом году парковочный контроль стал первой серьезной попыткой решить проблемы с парковкой в Старом городе Хаапсалу.
Мяэсалу не исключил, что в будущем контроль придется возобновить. „Я бы оставил возможность понаблюдать за тем, что будет происходить во время июньских мероприятий, и в случае необходимости мы еще можем вернуться к этой теме в июле“, – сказал вице-мэр.
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