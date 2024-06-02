Старший фельдфебель присвоил тысячи литров дизельного топлива Сил обороны Эстонии

У старшего фельдфебеля имелся чип, используемый для заправки, который он, согласно обвинению, использовал в личных целях с марта 2022 по февраль 2024 года. Так, например, два года назад, в марте 2022 года, он слил более 1700 литров дизельного топлива. Стоимость похищенного имущества, судя по действовавшим в то время ценам, оценивается более чем в 2000 евро (литр дизеля стоил 1,17144 евро). Примерно на такую же сумму он слил дизельное топливо в апреле, мае, сентябре и октябре 2022 года. В ноябре, когда литр дизельного топлива стоил 1,70748 евро, он присвоил армейское имущество на сумму более 2200 евро, слив 1307,13 литра.