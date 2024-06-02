02.06.2024, 11:20
Старший фельдфебель присвоил тысячи литров дизельного топлива Сил обороны Эстонии(16)
ФОТО: | Delfi Meedia
Старший фельдфебель Сил обороны Айвар Ива действовал в основном в холодное время года. В отчетах он указывал, что топливо использовалось в дизельных обогревателях, на самом деле он заливал его в канистры и другие емкости, пишет портал Delfi.
Айвар Ива находился на службе в Силах обороны с 2017 года. В 1-й пехотной бригаде Калевского пехотного батальона он отвечал за обеспечение имущественных ценностей и их передвижение в тылу.
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