ЧП и криминал
02.06.2024, 11:20

Старший фельдфебель присвоил тысячи литров дизельного топлива Сил обороны Эстонии

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Айвар Ива заливал топливо в канистры и бочки и на своем автомобиле выезжал с территории армейской части.
Айвар Ива заливал топливо в канистры и бочки и на своем автомобиле выезжал с территории армейской части.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Старший фельдфебель Сил обороны Айвар Ива действовал в основном в холодное время года. В отчетах он указывал, что топливо использовалось в дизельных обогревателях, на самом деле он заливал его в канистры и другие емкости, пишет портал Delfi.

Айвар Ива находился на службе в Силах обороны с 2017 года. В 1-й пехотной бригаде Калевского пехотного батальона он отвечал за обеспечение имущественных ценностей и их передвижение в тылу.

У старшего фельдфебеля имелся чип, используемый для заправки, который он, согласно обвинению, использовал в личных целях с марта 2022 по февраль 2024 года. Так, например, два года назад, в марте 2022 года, он слил более 1700 литров дизельного топлива. Стоимость похищенного имущества, судя по действовавшим в то время ценам, оценивается более чем в 2000 евро (литр дизеля стоил 1,17144 евро). Примерно на такую же сумму он слил дизельное топливо в апреле, мае, сентябре и октябре 2022 года. В ноябре, когда литр дизельного топлива стоил 1,70748 евро, он присвоил армейское имущество на сумму более 2200 евро, слив 1307,13 литра.

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