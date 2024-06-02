В мае в рамках кампаний жители Таллинна сдали десятки тонн отходов

В рамках кампаний жители Таллинна смогли бесплатно, удобно и экологично сдать опасные отходы, а также ставшие ненужными, но еще пригодные для использования вещи. Во всех районах в пунктах приема отходов горожан ожидало два автомобиля: один для опасных отходов, второй – для пригодных к использованию вещей.

По словам вице-мэра Таллинна Маргот Роозе, порадовал высокий интерес жителей города к экологичной сдаче отходов. „Осведомлённость жителей столицы о раздельном сборе отходов с каждым годом растет – люди все больше осознают свою ответственность перед окружающей средой. Помимо кампаний по сбору Таллиннские станции по приему отходов ежедневно предлагают услуги по экологически безопасной утилизации отходов и сдаче пригодных для использования вещей“, – сказала Роозе.

Весной 2024 года в общей сложности было сдано 25 176 кг опасных отходов. Во время весенней кампании возможностью сдать опасные отходы воспользовались 1504 человека. Больше всего места остановки автомобилей по сбору опасных отходов посетили в Хааберсти, Ласнамяэ и Мустамяэ. Чаще всего сдавали краску, лаки и клей (13 388 кг), электронику (7120 кг) и старое масло (1907 кг).

Пригодные для использования вещи сдали 645 таллинцев. Больше всего вещей пожертвовали в Нымме, Хааберсти и Пыхья-Таллинне – преимущественно приносили книги и одежду. Все пригодные для использования вещи были переданы в Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus), который их сортирует и направляет на повторное использование.

В ходе кампании по бесплатной сдаче крупногабаритных отходов на станции обратились 1556 раз. Всего было сдано более 1594 м3 крупногабаритных отходов. Самыми популярными днями для сдачи отходов стали выходные дни – в субботу в рамках кампании станции посетили 315 раз и было сдано более 386 м3 крупногабаритных отходов, в воскресенье – соответственно 239 раз и 274 м3 отходов.