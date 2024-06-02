В мае в рамках кампаний жители Таллинна сдали десятки тонн отходов
В мае Таллиннский центр отходов провёл две кампании по бесплатной сдаче отходов. Сбор опасных отходов и пригодных для использования вещей проходил по выходным 11 и 12 мая, а также 18 и 19 мая, кампания по сдаче крупногабаритных отходов – с 6 по 12 мая.
В рамках кампаний жители Таллинна смогли бесплатно, удобно и экологично сдать опасные отходы, а также ставшие ненужными, но еще пригодные для использования вещи. Во всех районах в пунктах приема отходов горожан ожидало два автомобиля: один для опасных отходов, второй – для пригодных к использованию вещей.
По словам вице-мэра Таллинна Маргот Роозе, порадовал высокий интерес жителей города к экологичной сдаче отходов. „Осведомлённость жителей столицы о раздельном сборе отходов с каждым годом растет – люди все больше осознают свою ответственность перед окружающей средой. Помимо кампаний по сбору Таллиннские станции по приему отходов ежедневно предлагают услуги по экологически безопасной утилизации отходов и сдаче пригодных для использования вещей“, – сказала Роозе.
Весной 2024 года в общей сложности было сдано 25 176 кг опасных отходов. Во время весенней кампании возможностью сдать опасные отходы воспользовались 1504 человека. Больше всего места остановки автомобилей по сбору опасных отходов посетили в Хааберсти, Ласнамяэ и Мустамяэ. Чаще всего сдавали краску, лаки и клей (13 388 кг), электронику (7120 кг) и старое масло (1907 кг).
Пригодные для использования вещи сдали 645 таллинцев. Больше всего вещей пожертвовали в Нымме, Хааберсти и Пыхья-Таллинне – преимущественно приносили книги и одежду. Все пригодные для использования вещи были переданы в Центр повторного использования (Uuskasutuskeskus), который их сортирует и направляет на повторное использование.
В ходе кампании по бесплатной сдаче крупногабаритных отходов на станции обратились 1556 раз. Всего было сдано более 1594 м3 крупногабаритных отходов. Самыми популярными днями для сдачи отходов стали выходные дни – в субботу в рамках кампании станции посетили 315 раз и было сдано более 386 м3 крупногабаритных отходов, в воскресенье – соответственно 239 раз и 274 м3 отходов.
Ежедневно опасные отходы можно сдать на Таллиннские станции отходов в Пяэскюла, Рахумяэ, Пярнамяэ и Пальяссааре. Также опасные отходы можно сдать в шести пунктах приёма по субботам и воскресеньям – в Кесклинне (на парковках по адресу Висмари, 13 и Вяйке-Раннамярав, 6), Кристийне (Мустйыэ, 40), Ласнамяэ (Паэ, 19 и за остановкой напротив здания Нарва мнт, 150), а также в Хааберсти (возле Haabersti Rimi и Circle K). Пункты сбора открыты по субботам и воскресеньям с 10:00 до 15:00. По государственным праздникам пункты сбора закрыты.