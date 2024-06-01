01.06.2024, 21:29
В Ида-Вирумаа более 5000 домохозяйств остались без электричества(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Молния, пронесшаяся сегодня по Эстонии, оставила без электричества несколько тысяч домохозяйств. Особенно плохая ситуация сохраняется в Ида-Вирумаа, где от отключений электроэнергии пострадали более 5000 домохозяйств.
На карте отключений электроэнергии видно, что в Ида-Вирумаа от перебоев в подаче электроэнергии пострадали 5535 потребителей. Больше всего отключений электроэнергии наблюдается в районе Кохтла-Ярве и Йыхви, где число отключений электроэнергии достигает почти 4000.
Согласно карте, 104 отключения наблюдается также в Тартумаа, где вечером бушевала гроза и выпал огромный град.