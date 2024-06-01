В Ида-Вирумаа более 5000 домохозяйств остались без электричества

На карте отключений электроэнергии видно, что в Ида-Вирумаа от перебоев в подаче электроэнергии пострадали 5535 потребителей. Больше всего отключений электроэнергии наблюдается в районе Кохтла-Ярве и Йыхви, где число отключений электроэнергии достигает почти 4000.