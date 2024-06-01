Кая Каллас: у Эстонии нет плана Б на случай поражения Украины

Об этом глава правительства заявила в интервью корреспонденту Би-би-си, который спросил ее, есть ли у Эстонии „план Б“ на тот случай, если Россия победит в своей войне против Украины.

„У нас нет плана Б для российской победы, — ответила Каллас. — Потому что тогда мы бы перестали фокусироваться на плане A“ (победе Украины).

„Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа Украины — это не только вопрос территории. Если Украина вступит в НАТО, пусть даже без каких-то территорий, то это победа, потому что тогда она окажется под зонтиком НАТО“, — продолжила премьер Эстонии.

Эстония перечисляет на помощь Украине 1% своего ВВП. „Если бы каждая страна НАТО так делала, то Украина бы победила“, — подчеркнула Каллас.