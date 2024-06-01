ФОТО | В Таллинне прошла демонстрация в поддержку палестинских детей

Организаторы мероприятия разместили в социальных сетях цели мирной демонстрации: сказать нет убийствам палестинских детей Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ); информировать людей о важности обеспечения безопасности палестинских детей; призвать к ответственности тех, кто совершил эти ужасные действия.

„Более 14 000 невинных палестинских детей и более 35 000 мирных жителей были жестоко и беспощадно убиты Армией обороны Израиля“, - говорится в сообщении.

„С 2000 по 2021 год израильская армия захватила более 12 000 и убила 2171 палестинского ребенка. Мы протестуем против убийства палестинских детей и требуем немедленного прекращения этих действий. Мы хотим, чтобы европейские лидеры и другие демократические страны выступили против израильской агрессии и убийства детей. Жизнь каждого ребенка важна и должна быть защищена, независимо от его происхождения и внешности“.

Организаторы подчеркнули, что они выступают против израильского правительства и ЦАХАЛа, а не против евреев или израильтян. На мероприятии не допускались никакие антисемитские знаки, высказывания и слова.