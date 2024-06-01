Правительство приняло решение о полноправном членстве Эстонии в Европейском центре ядерных исследований

„Статус Эстонии как полноправного члена ЦЕРН важен, поскольку на нас больше не будет распространяться финансовый потолок при участии в закупках и трудовых договорах“, – сказал министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало. „Для эстонских предприятий членство в организации позволит обеспечить доступ к инновациям, особенно в области высоких технологий, а также откроет более широкие возможности для участия в закупках ЦЕРН. В настоящее время эстонские предприятия не имеют доступа к договорам закупок с годовым денежным потоком, превышающим размер членского взноса, а общая сумма договоров поставки и расходы на персонал ограничены“. Министр добавил, что полноправное членство в ЦЕРН дает Эстонии право голоса, благодаря которому мы можем участвовать в процессах принятия решений организации.

В договоре ассоциации, вступившем в силу в феврале 2021 года, Эстония пообещала добиться статуса полноправного члена ЦЕРН после двух лет ассоциированного членства и не позднее, чем в течение пяти лет. Конвенция ЦЕРН и входящий в нее финансовый протокол вступают в силу с даты передачи Эстонией на хранение генеральному директору ЮНЕСКО документа о присоединении. С этого дня Эстония становится полноправным членом ЦЕРН. Протокол ЦЕРН о привилегиях и иммунитетах вступит в силу через 30 дней после передачи на хранение документа о присоединении.

ЦЕРН был основан 29 сентября 1954 года, когда вступила в силу конвенция об учреждении Европейской организации ядерных исследований, а его штаб-квартира находится в Женеве. К ЦЕРН присоединились 23 государства, в том числе большинство стран Европейского союза.