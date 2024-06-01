Правительство приняло решение о полноправном членстве Эстонии в Европейском центре ядерных исследований
30 мая правительство одобрило на своем заседании получение Эстонией статуса полноправного члена Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), что откроет перед нашими предприятиями возможности для научного сотрудничества на мировом уровне. ЦЕРН стремится обеспечить сотрудничество между странами в области фундаментальных ядерных исследований.
„Статус Эстонии как полноправного члена ЦЕРН важен, поскольку на нас больше не будет распространяться финансовый потолок при участии в закупках и трудовых договорах“, – сказал министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало. „Для эстонских предприятий членство в организации позволит обеспечить доступ к инновациям, особенно в области высоких технологий, а также откроет более широкие возможности для участия в закупках ЦЕРН. В настоящее время эстонские предприятия не имеют доступа к договорам закупок с годовым денежным потоком, превышающим размер членского взноса, а общая сумма договоров поставки и расходы на персонал ограничены“. Министр добавил, что полноправное членство в ЦЕРН дает Эстонии право голоса, благодаря которому мы можем участвовать в процессах принятия решений организации.
В договоре ассоциации, вступившем в силу в феврале 2021 года, Эстония пообещала добиться статуса полноправного члена ЦЕРН после двух лет ассоциированного членства и не позднее, чем в течение пяти лет. Конвенция ЦЕРН и входящий в нее финансовый протокол вступают в силу с даты передачи Эстонией на хранение генеральному директору ЮНЕСКО документа о присоединении. С этого дня Эстония становится полноправным членом ЦЕРН. Протокол ЦЕРН о привилегиях и иммунитетах вступит в силу через 30 дней после передачи на хранение документа о присоединении.
ЦЕРН был основан 29 сентября 1954 года, когда вступила в силу конвенция об учреждении Европейской организации ядерных исследований, а его штаб-квартира находится в Женеве. К ЦЕРН присоединились 23 государства, в том числе большинство стран Европейского союза.