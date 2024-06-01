В июне начнется строительство пешеходного туннеля на Палдиском шоссе

Пешеходный туннель, который планируется построить на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Техника, обеспечит безопасное пересечение железнодорожной дороги и более удобно соединит районы Кристийне, Кесклинн и Пыхья-Таллинн. Согласно проекту, пешеходы будут направлены в новый освещенный туннель вместо нынешнего узкого тротуара под железнодорожным виадуком, благодаря чему движение станет значительно безопаснее.

„Пешеходы смогут безопасно и удобно пользоваться туннелем на Палдиском шоссе, а велосипедисты скоро смогут передвигаться по новой велосипедной дорожке. Согласно предварительно проведенному анализу, на дороге сохранится очень хорошая пропускная способность для личного и общественного транспорта, и от сокращения автомобильных пробок выиграют все“, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

На первом этапе работ будут перенесены мачта контактной сети троллейбуса и щиток для светофора, а также проведена подготовка к установке туннеля. На данном этапе закроют правую полосу Палдиского шоссе по направлению в город до виадука. Движение пешеходов будет организовано по закрытой полосе дороги. Движение общественного транспорта в обоих направлениях прервано не будет. При необходимости туннелем смогут пользоваться велосипедисты до тех пор, пока на Палдиском шоссе не будет построена велосипедная дорожка.

Из-за работ, связанных со строительством пешеходного туннеля на Палдиском шоссе, на одну неделю, с 15 по 21 июля, временно будет прервано движение поездов в районе Балтийского вокзала. На этой неделе поезда западного направления (Кейла, Клоогаранна, Палдиски, Турба) будут курсировать до остановки Lilleküla, а поезда восточного и юго-восточного направления (Аэгвийду, Нарва, Раквере, Тарту, Валга, Койдула) будут останавливаться на временной конечной остановке Kitseküla. Поезда юго-западного направления (Рапла, Тюри, Вильянди) будут курсировать в этот период до остановки Tallinn-Väike.