В июне начнется строительство пешеходного туннеля на Палдиском шоссе
В понедельник, 10 июня, начнутся работы, связанные со строительством пешеходного туннеля на перекрёстке Палдиского шоссе и улицы Техника. Строительство повлечёт за собой временные изменения в организации дорожного движения, а также, на более поздних этапах, временное прерывание движения поездов в районе Балтийского вокзала.
Пешеходный туннель, который планируется построить на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Техника, обеспечит безопасное пересечение железнодорожной дороги и более удобно соединит районы Кристийне, Кесклинн и Пыхья-Таллинн. Согласно проекту, пешеходы будут направлены в новый освещенный туннель вместо нынешнего узкого тротуара под железнодорожным виадуком, благодаря чему движение станет значительно безопаснее.
„Пешеходы смогут безопасно и удобно пользоваться туннелем на Палдиском шоссе, а велосипедисты скоро смогут передвигаться по новой велосипедной дорожке. Согласно предварительно проведенному анализу, на дороге сохранится очень хорошая пропускная способность для личного и общественного транспорта, и от сокращения автомобильных пробок выиграют все“, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.
На первом этапе работ будут перенесены мачта контактной сети троллейбуса и щиток для светофора, а также проведена подготовка к установке туннеля. На данном этапе закроют правую полосу Палдиского шоссе по направлению в город до виадука. Движение пешеходов будет организовано по закрытой полосе дороги. Движение общественного транспорта в обоих направлениях прервано не будет. При необходимости туннелем смогут пользоваться велосипедисты до тех пор, пока на Палдиском шоссе не будет построена велосипедная дорожка.
Из-за работ, связанных со строительством пешеходного туннеля на Палдиском шоссе, на одну неделю, с 15 по 21 июля, временно будет прервано движение поездов в районе Балтийского вокзала. На этой неделе поезда западного направления (Кейла, Клоогаранна, Палдиски, Турба) будут курсировать до остановки Lilleküla, а поезда восточного и юго-восточного направления (Аэгвийду, Нарва, Раквере, Тарту, Валга, Койдула) будут останавливаться на временной конечной остановке Kitseküla. Поезда юго-западного направления (Рапла, Тюри, Вильянди) будут курсировать в этот период до остановки Tallinn-Väike.
„Изначально было запланировано, что строительные работы не повлияют на движение поездов, однако строителям пришлось изменить технологию строительства. В процессе исполнения договора отдел охраны памятников старины Таллиннского департамента городского планирования выразил желание сохранить исторический военный бункер, находящийся возле железнодорожного виадука на Палдиском шоссе. Поскольку бункер находится в зоне работ по установке туннеля, строители не могут проводить работы закрытым методом, и конструкцию придётся устанавливать открытым методом, который предусматривает снятие железнодорожного полотна. Поэтому на определённом этапе строительных работ движение поездов в районе Балтийского вокзала будет невозможно“, – пояснил Пере.
Расписание движения поездов Elron будет доступно на сайте www.elron.ee в начале июля.
На время прерывания движения поездов Таллиннский департамент транспорта предоставит право на бесплатный проезд в общественном транспорте на всех линиях, проходящих через железнодорожные станции Ülemiste, Tallinn-Väike и Tondi. Право на бесплатный проезд будет действовать при проезде на трамваях № 4, автобусах № 7, 12, 13, 15, 45, 49, 54, 64, 65 в направлении Юлемисте, а также автобусах № 5, 14, 16, 18, 18A, 20, 20A, 28, 32 и 36 в направлениях Тонди и Таллинн-Вяйке.
В ходе работ по озеленению будет положен газон, а со стороны улицы Ристику посадят десять кустов барбариса Thunberg. Во время строительных работ деревья будут защищены установленными вокруг стволов досками.
Публичная презентация проекта пешеходного туннеля состоялась 22 мая. Запись встречи доступна к просмотру на сайте tallinn.ee/paldiskitehnikatunnel.
Согласно текущим планам, туннель будет открыт для пешеходов уже этой осенью. Работы по озеленению и мелкие строительные работы продлятся до истечения срока договора в феврале 2025 года.