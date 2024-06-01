"Не было другого варианта, кроме как умереть“: стала ли главной причиной трагической аварии опасная мототрасса в Аудру?

По словам Райдо Леэнпалу, лидера эстонской команды RedMoto, авария произошла из-за ошибки гонщика, однако в месте съезда с дороги находился бетонный бордюр и лежат покрышки, а избежать столкновения с ними было невозможно.

„На кольцевой мототрассе Porsche в Аудру нет как асфальтовых зон замедления, так и зоны безопасности из песка или гравия. Вместо этого вдоль трассы в Пярну проходит травянистая полоса, где очень сложно удержать мотоцикл, а за ней глубокая канава, в которую, к сожалению, латыш въехал на полной скорости“, — рассказал Леэнпалу.