01.06.2024, 19:55
"Не было другого варианта, кроме как умереть“: стала ли главной причиной трагической аварии опасная мототрасса в Аудру?
Смотрите фотографии с места событий!
Латвийский гонщик Юрис Апинис скончался в субботу во время тренировочного заезда чемпионата Эстонии и Балтии. По словам других участников соревнований, в аварии виновата мототрасса в Аудру.
По словам Райдо Леэнпалу, лидера эстонской команды RedMoto, авария произошла из-за ошибки гонщика, однако в месте съезда с дороги находился бетонный бордюр и лежат покрышки, а избежать столкновения с ними было невозможно.
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