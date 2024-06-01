ЧП и криминал
01.06.2024, 19:55

"Не было другого варианта, кроме как умереть“: стала ли главной причиной трагической аварии опасная мототрасса в Аудру?

 
Смотрите фотографии с места событий!

Латвийский гонщик Юрис Апинис скончался в субботу во время тренировочного заезда чемпионата Эстонии и Балтии. По словам других участников соревнований, в аварии виновата мототрасса в Аудру.

По словам Райдо Леэнпалу, лидера эстонской команды RedMoto, авария произошла из-за ошибки гонщика, однако в месте съезда с дороги находился бетонный бордюр и лежат покрышки, а избежать столкновения с ними было невозможно.

„На кольцевой мототрассе Porsche в Аудру нет как асфальтовых зон замедления, так и зоны безопасности из песка или гравия. Вместо этого вдоль трассы в Пярну проходит травянистая полоса, где очень сложно удержать мотоцикл, а за ней глубокая канава, в которую, к сожалению, латыш въехал на полной скорости“, — рассказал Леэнпалу.

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