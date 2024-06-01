Налогово-таможенный департамент хочет получать от банков информацию о всех сделках и счетах компаний

Заместитель генерального директора по налогам Налогово-таможенного департамента Райли Роосимаа рассказала ERR, что, как и другие государственные учреждения, Налоговый департамент постоянно ищет пути повышения эффективности своей работы. Департамент рекомендовал предоставить им дополнительные аналитические возможности.

"Налогово-таможенный департамент хочет получить обзор общего денежного потока от поставщиков финансовых услуг, а не отдельных транзакций. Благодаря массовым данным о сделках мы хотим дополнить наши модели рисков, чтобы лучше оценивать правильность налоговых обязательств и повысить точность выбора целей аудита“, — пояснила Роосимаа.

По словам вице-канцлера Министерства финансов Эвелин Лийвамяги, в нынешней бюджетной ситуации одним из приоритетов является эффективный сбор положенных по закону налогов, но для этого налоговой инспекции нужна качественная информация, которая используется при анализе рисков.

„Мы ищем оптимальный способ дополнить закон, чтобы Налогово-таможенный департамент мог получать лучшую информацию. Это, конечно, не означает ежеквартальную передачу данных всех компаний“, — добавила Лийвамяги.

Союз банков Эстонии не поддерживает внедрение модели обмена данными в таком виде. Глава союза Катрин Талихярм заявила, что Налоговый департамент ознакомил их с этой моделью, целью которой является улучшение идентификации налоговых рисков. Она считает, что это концептуально совершенно новый подход.

По мнению Талихярм, идею необходимо проанализировать с точки зрения банковской тайны, защиты персональных данных, вторжения в частную жизнь, соразмерности меры, административного бремени, а также связанных с этим рисков, а также выяснить, допустимо ли такое вмешательство с точки зрения закона.