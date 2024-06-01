01.06.2024, 15:01
ФОТО | В Пярну во время подготовки к гонке погиб латвийский мотоциклист
ФОТО: | Delfi Meedia
Первое соревнование чемпионата Эстонии и Балтии на автодроме Аудру в Пярну отменено из-за гибели в аварии латвийского гонщика Юриса Апиниса.
По информации Delfi, во время тренировочного заезда спортсмену стало плохо, он вылетел с трассы и скончался на месте.
Апинис выступал в классе Superstock 600.
Точные обстоятельства произошедшего выясняет полиция
Эстонская федерация мотоспорта выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибшего.