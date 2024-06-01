ЧП и криминал
01.06.2024, 15:01

ФОТО | В Пярну во время подготовки к гонке погиб латвийский мотоциклист

 
Pärnus Porsche Ringil toimuval motoringraja Eesti ja Balti meistrivõistluste etapi treeningul hukkus Läti motosportlane
Pärnus Porsche Ringil toimuval motoringraja Eesti ja Balti meistrivõistluste etapi treeningul hukkus Läti motosportlane
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

Первое соревнование чемпионата Эстонии и Балтии на автодроме Аудру в Пярну отменено из-за гибели в аварии латвийского гонщика Юриса Апиниса.

По информации Delfi, во время тренировочного заезда спортсмену стало плохо, он вылетел с трассы и скончался на месте.

Апинис выступал в классе Superstock 600.

Точные обстоятельства произошедшего выясняет полиция

Эстонская федерация мотоспорта выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибшего.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии