Телефонные мошенники начали использовать роботизированные звонки на эстонском языке(11)
Мошенники пустили в ход новую схему: злоумышленники от лица сотрудников Smart-ID используют привычные для людей автоответчики на эстонском и русском языках и просят нажать на нужную цифру для получения информации. В полиции говорят, что это прием из области социальной инженерии - психологического манипулирования людьми с целью совершения определенных действий, пишет ERR.
В полиции говорят, что схема мошенничества с помощью звонков используется на протяжении четырех лет, и за все это время, согласно статистике, количество потерпевших не уменьшилось. Когда одни схемы приедаются, мошенники придумывают новые. Несмотря на то, что роботизированные звонки не совсем новинка, они скорее используются с целью психологически завлечь потенциальную жертву в разговор и выманить деньги.
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