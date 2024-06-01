Телефонные мошенники начали использовать роботизированные звонки на эстонском языке

В полиции говорят, что схема мошенничества с помощью звонков используется на протяжении четырех лет, и за все это время, согласно статистике, количество потерпевших не уменьшилось. Когда одни схемы приедаются, мошенники придумывают новые. Несмотря на то, что роботизированные звонки не совсем новинка, они скорее используются с целью психологически завлечь потенциальную жертву в разговор и выманить деньги.