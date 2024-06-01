Перед выборами в Европарламент избирателей призывают к внимательности

Наиболее надежный способ – самостоятельно вписать адрес www.valimised.ee в адресную строку браузера, чтобы избежать попадания на фейковую страницу со схожим адресом. Приложение избирателя для электронного голосования можно скачать только на сайте www.valimised.ee .

Также важно понять, что ни организаторы выборов, ни какое-либо другое учреждение не будут запрашивать по телефону или SMS данные избирателей, в том числе PIN-коды. Подобные звонки следует немедленно прервать, а затем сообщить о них в полицию.

Государственная служба по организации выборов также напоминает, что голосование является тайным. Соблюдение тайны голосования важно с точки зрения защиты избирателя – никто не должен знать, проголосовал ли человек, каким образом он проголосовал и за какого кандидата.

Призывы делиться информацией о своем избирательном бюллетене или электронном голосовании следует игнорировать. Если человек проголосовал электронно и в результате влияния со стороны сообщил, за какого кандидата отдал голос, он может проголосовать снова и изменить свое решение.

Неделя голосования на выборах в Европейский парламент в Эстонии пройдет с 3–9 июня 2024 г. С 3–8 июня пройдет электронное голосование, а также предварительное голосование на избирательных участках. В день выборов – 9 июня – голосование будет проходить только на избирательных участках.

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