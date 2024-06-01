E-Selver начинает осуществлять доставку на Вормси

„Курьеры Selver уже много лет доставляют товары по всей материковой части Эстонии и на крупных островах. Теперь же мы рады в летние месяцы предложить данную услугу и на Вормси“, – сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.

„В пик летнего туристического сезона на остров приезжают не только местные жители, но и множество гостей, которым больше не придется привозить с собой все продукты. Курьеры Selver с удобством доставят товар на Вормси в то место, куда вы пожелаете. Таким образом, теперь в летний период на Вормси имеется супермаркет, представляющий широчайший ассортимент продукции, – e-Selver“, – добавила Кристи Ломп.

Заказывать товары из e-Selver на Вормси можно два дня в неделю — во вторник и пятницу. По вторникам можно получить товары на острове с 13:00 до 15:00, а по пятницам — с 17:00 до 19:00. Временное окно для заказа на малый остров закрывается за 10 часов до времени доставки. Доставка товаров на Вормси изначально запланирована на три летних месяца.

По словам руководителя Selver Кристи Ломп, сильной стороной e-Selver всегда был богатый выбор товаров и доставка по всей Эстонии. Ассортимент интернет-магазина Selver насчитывает около 12 000 позиций товаров и представляет около 95% лучших продуктов, продаваемых в сети. Здесь вы найдете широкий выбор продукции от собственных производителей Selver – мастеров рыбных и мясных дел, а также пекарей, товары для праздничного стола производства Selveri Köök, цветы и букеты, фруктовые корзины и подарки и, разумеется, продукцию от малых эстонских производителей. Помимо широкого выбора продуктов питания и промышленных товаров, e-Selver также осуществляет доставку на дом крупногабаритной бытовой техники, такой как холодильники и стиральные машины.

В 2023 году доход от продаж составил 627,8 миллиона евро, в течение года клиенты совершили 44,2 миллиона покупок.

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