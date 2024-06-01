Tele2 предупреждает: интернет для детей интересное, но опасное место

Tele2 также тесно сотрудничает с ECPAT – глобальной сетью общественных организаций, которые борются с сексуальной эксплуатацией детей. „К сожалению, одной только блокировки таких сайтов явно недостаточно. Очень важно объяснять детям, что люди, с которыми они контактируют в социальных сетях или играют онлайн, могут оказаться плохими и вовсе не теми, за кого они себя выдают. А за просьбой выложить тот или иной снимок может стоять преступный интерес. Важно, чтобы ребенок как можно раньше усвоил простую истину: то, что ушло в интернет, назад уже не вернуть“, – подчеркивает руководитель по устойчивому развитию Tele2.

„Tele2 уже много лет систематически блокирует доступ к сайтам с контентом, связанным с сексуальным насилием. Мы в реальном времени постоянно обновляем список таких сайтов и совершенствуем системы, чтобы повысить эффективность нашей защиты. Однако, к сожалению, количество попыток попасть на сайты с детским порно продолжает неуклонно расти“, – отмечает Кристийна Альяс-Саарма.

Наибольшую угрозу сегодня представляют для детей: заманивание с сексуальными целями в соцсетях, распространение, просмотр и скачивание детского порно, а также случаи вымогательства. Например, преступник может угрожать ребенку, что опубликует полученный обманным путем материал, если тот не пришлет ему новые фото или видео в обнаженном виде.

По мнению руководителя по устойчивому развитию Tele2 Кристийны Альяс-Саарма, наибольшую опасность в интернете для детей представляют кибербуллинг и сексуальное насилие: „Современные дети получают смарт-устройства в очень раннем возрасте. И мы призываем всех родителей проводить с детьми при вручении такого подарка доверительные и поучительные беседы на тему опасностей, подстерегающих в интернете“.

Цифры говорят сами за себя: если в 2022 году Группа Tele2 пресекла в своей европейской интернет-сети свыше 2,5 миллиона попыток зайти на сайты, связанные с недостойным обращением с детьми, то в 2023 году речь уже шла о более чем 5,1 миллиона таких попыток.

Буллинг приходит в дом со смарт-устройством

Второй не менее важной проблемой является кибербуллинг. „Если раньше жертва буллинга могла себя безопасно чувствовать, по крайне мере, в кругу семьи, то теперь эта беда приходит в дом вместе со смартфоном“, – вступает в разговор специалист по кибербезопасности Tele2 Трийн Палтс.

Согласно исследованию Института развития здоровья, проведенного в 2022 году в рамках проекта HBSC (сбор данных о здоровье, благополучии, социальных условиях и поведении детей школьного возраста), количество случаев кибербуллинга как среди мальчиков, так и девочек, продолжает расти. Так, каждый пятый (!) ребенок в течение двух последних месяцев подвергался кибербуллингу, а с 7% опрошенных это происходило регулярно – как минимум дважды в месяц. Причем девочки подвергались кибербуллингу чаще, чем мальчики.

„Буллинг в интернете может происходить как публично, так и в закрытых группах в соцсетях, например, в Snapchat. Он может исходить как от одного индивида, так и от целой группы. Родители должны понимать: говорить о буллинге крайне сложно и ребенку порой очень трудно признаться в этом. Будьте внимательны к своим детям – важно вовремя заметить, если их поведение вдруг изменится. Последствия могут быть самыми печальными: стресс, состояние тревожности и депрессия“, – предупреждает Трийн Палтс.

Полезные приложения и другие средства защиты

В какой-то мере родителям могут облегчить жизнь такие приложения, как например, Family Link, с помощью которых проще присматривать за ребенком. Для детей младшего возраста желательно установить ограничение на использование интернета – чтобы они не попали на нежелательный или потенциально опасный ресурс. В зависимости от возраста ребенка, родители могут также установить соответствующие ограничения для его компьютера, смарт-устройства либо домашней сети.