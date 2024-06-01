01.06.2024, 11:25
ФОТО | Награждение лучших учеников прошло в Тондираба
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 1 июня, в международный день защиты детей, в школе по интересам Тондираба прошло награждение лучших учеников.
„Мы собрались в стенах школы уже седьмой раз, чтобы чествовать лучших учеников, — выступил с приветственным словам директор школы по интересам Сергей Пчелкин и высказал слова благодарности и самим учащимся, а также родителям и педагогам. — Не все учителя хотят работать по вечерам , по выходным, это большой труд“.
Школа по интересам Тондираба работает с сентября 2017 года в районе Ласнамяэ и предлагает возможность более 3000 учащимся получить образование по интересам. Всего в школе 93 кружка, работает 104 педагога.
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