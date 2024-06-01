ФОТО | Награждение лучших учеников прошло в Тондираба

„Мы собрались в стенах школы уже седьмой раз, чтобы чествовать лучших учеников, — выступил с приветственным словам директор школы по интересам Сергей Пчелкин и высказал слова благодарности и самим учащимся, а также родителям и педагогам. — Не все учителя хотят работать по вечерам , по выходным, это большой труд“.