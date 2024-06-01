Объявленный в розыск водитель BMW задержан вблизи Таллинна

По предварительным данным, водитель BMW - 23-летний Стен-Андер - сегодня ночью, 1 июня, совершил в Рапламаа преступление против личности, а затем скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Сегодня рано утром машину заметили в поселке Ваймыйза в Рапламаа. Бдительный местный житель сообщил об этом в полицию. Полицейские обнаружили брошенный автомобиль, водителя по-прежнему разыскивают.

Полиция просит всех, кто видел сегодня разыскиваемый BMW или знает его местонахождение, позвонить по номеру 112.