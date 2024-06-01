Новости Эстонии
01.06.2024, 08:57

ФОТО | "Как будто из пулемета стреляли": в Эстонии выпал град размером с куриное яйцо

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Rahe Läänerannas Kuke külas
Rahe Läänerannas Kuke külas
ФОТО: Helina V | Erakogu

Многие регионы Эстонии последние несколько дней накрыли грозы, дожди и град. Хотя садоводы и рады дождю, сильный град причинил растениям немало бед.

Сильный град и гроза начались в Ляэнеранна в Пярнумаа вчера в час дня. "Диаметр самых больших градин составлял от 2,2 до 2,4 см. Мы следим за погодой и занимаемся садоводством уже 20 лет, но никогда раньше не видели ничего подобного“, — описывает Хелина.

По словам женщины, обычная гроза всего за минуту перешла в сильный град. "На самом деле хватило трех минут, чтобы побить летние цветы в горшках, многолетники потеряли товарный вид, цветоносы порезало с хирургической точностью“, - рассказывает женщина.

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