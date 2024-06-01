ФОТО | "Как будто из пулемета стреляли": в Эстонии выпал град размером с куриное яйцо

Сильный град и гроза начались в Ляэнеранна в Пярнумаа вчера в час дня. "Диаметр самых больших градин составлял от 2,2 до 2,4 см. Мы следим за погодой и занимаемся садоводством уже 20 лет, но никогда раньше не видели ничего подобного“, — описывает Хелина.