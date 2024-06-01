01.06.2024, 08:57
ФОТО | "Как будто из пулемета стреляли": в Эстонии выпал град размером с куриное яйцо(5)
ФОТО: | Erakogu
Многие регионы Эстонии последние несколько дней накрыли грозы, дожди и град. Хотя садоводы и рады дождю, сильный град причинил растениям немало бед.
Сильный град и гроза начались в Ляэнеранна в Пярнумаа вчера в час дня. "Диаметр самых больших градин составлял от 2,2 до 2,4 см. Мы следим за погодой и занимаемся садоводством уже 20 лет, но никогда раньше не видели ничего подобного“, — описывает Хелина.
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