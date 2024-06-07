Преодолеть порок. Парню из детского дома нужна денежная помощь для оплаты серьезной операции

Его забрали у родителей, которые не были способны позаботиться ни о себе, ни о детях. Известно, что у них были проблемы с алкогольной зависимостью. На данный момент известно также, что мать Раймо проживает в Таллинне, про отца информации нет, хотя есть непроверенные данные о том, что он находится в тюрьме. Родители никогда не пытались связаться с сыном и не интересовались им.

Он добавляет, что чувствовал поддержку от принимающей семьи (такие семьи, куда ребенок мог время от времени приходить), от волостного работника (сейчас Раймо назначен попечитель), и особенно парень подчеркивает поддержку от иностранных друзей. Есть и пара друзей из детского дома, куда Раймо попал еще в 1,5 года.

„В детском саду люди все время говорили, что я другой, – вспоминает парень. – Меня передразнивали, подражая моему голосу, критиковали внешность. В основном это были мои сверстники. Сейчас я чувствую, что насмешек, конечно, стало меньше. Одна из причин в том, что я сам научился в каком-то плане быть удовлетворенным собой“.

То, что Раймо не такой, как все, он понял примерно в 4 года.

Раймо очень приятен в личном общении. Это высокий, худенький светловолосый парень с очень добрым, но грустным взглядом. Отвечает на вопросы кратко, в меру своих возможностей. Он скромен, застенчив. И это неудивительно, ведь на протяжении своей жизни он пережил много издевательств из-за своего недуга. Да и сейчас насмешек хоть и стало меньше, но они есть. По этим причинам Раймо и его опекун не хотят показывать лицо парня широкой общественности. Но они готовы сделать это, когда все лечение будет позади.

Сейчас Раймо живет в социальном жилье в Пярнумаа. С внешним миром парень мало контактирует. В основном проводит время в виртуальном общении. Раймо хорошо владеет английским языком и общается в разных группах со своими заграничными друзьями, от которых чувствует поддержку.

До совершеннолетия Раймо уже сделали более 20 операций за счет Кассы здоровья. Но результат пока не радует. Хотя внешне уже почти не заметно аномалий, во рту у парня все еще не так, как должно быть у здорового человека. А главное, взрослый уже человек не может внятно говорить. Его речь очень трудно разобрать, отсутствует всякая постановка звуков. Понятно, что в такой ситуации Раймо трудно будет жить в современном обществе, в которое он только-только вступает.

Для начала Раймо нужна операция по пересадке кости, которая создает мост между двумя половинами челюсти. Когда кость будет на месте, то вторую операцию можно провести примерно через 6 месяцев. Это перемещение челюсти вперед для улучшения формы лица и зубов, а также для восстановления формы носа, деформированного из-за переломов губ, с которыми Раймо родился.

Для Раймо нашли специалиста в Финляндии. Профессор Юри Хукки имеет большой опыт в лечении таких аномалий, он специализируется на этом. Раймо уже был на приеме у этого врача. Доктор дает хорошие гарантии успеха.

„Оперирование расщелины, хирургия челюсти, пластика носа, а также психологическая и логопедическая помощь, – перечисляет Хейки Лучан, член правления НКО Naerata Ometi, которое собирает пожертвования для помощи Раймо. – У нас в Эстонии не делают комплексной операции. Кроме того, для взрослых Касса здоровья оплачивает операции только в определенных денежных пределах, это несколько тысяч евро. А операции Раймо в общей сложности обойдутся в 46 000 евро“.

До сих пор лечение Раймо проходило в разных клиниках и у разных специалистов. Кроме того, почему-то не было послеоперационного контроля, что тоже повлияло на итоги этого лечения.

Поскольку теперь Раймо совершеннолетний, то речь уже идет о платных операциях. К сожалению, в Эстонии возможности ограничены и финансами, и отсутствием комплексного подхода к лечению при таком диагнозе. После 20 операций результат есть, но слабый. Вероятно, в Эстонии возможности лечения для Раймо исчерпаны. Требуется иной врачебный подход.

Ни у кого больше в семье этого парня не было хейлосхизиса.

Также у Раймо есть бабушка. В детстве он общался с ней, ходил в гости. Но затем контакт прервался, так как бабушка уже сильно постарела. По словам попечителя Раймо, сейчас они снова связались с бабушкой и собираются к ней в гости.

У Раймо есть старший брат, который также жил в детском доме, сейчас братья живут рядом, но совсем не общаются.

Частично пересадка кости была уже сделана Раймо раньше, но, к сожалению, не совсем удачно. Теперь все необходимо делать в большем объеме. Первоначальная стоимость этой операции 12 000 евро.

Затем понадобится еще комплексная операция для челюсти и носа. Эта семичасовая операция нужна для того, чтобы восстановить структуру лица, улучшить речь и, в конце концов, самооценку и качество жизни молодого мужчины. Стоимость этой операции 34 000 евро.

Возможно, понадобится и еще одно оперативное вмешательство для коррекции речи. Но сама по себе третья операция уже не сложная и не будет стоить таких денег, как первые две.

В Кассе здоровья комментируют ситуацию так: „Мы ответили на вопросы MTÜ Naera Ometi и проинформировали о возможности возврата расходов на лечение в Eвропейском Cоюзе. Касса здоровья оплачивает лечение расщепления нёба, как и другие услуги, связанные с лечением врождённых дефектов челюстно-лицевого развития. Касса здоровья покрывает также стоматологические услуги и зубные протезы лицам в возрасте не менее 19 лет для обеспечения ортодонтического лечения, если до этого лечение было невозможным. Пациент может выезжать за границу на операции по собственному желанию, но Касса здоровья финансирует зарубежное лечение только в том случае, если в Эстонии эти операции не проводятся. В данном случае они проводятся в Эстонии“.

Как уже упоминалось, в Эстонии Раймо было сделано более 20 операций…

Есть похожий опыт

На встрече Раймо с журналистами присутствовал мужчина, дочь которого родилась с таким же диагнозом и успешно прошла лечение у профессора Хукки. Сейчас девушка здорова, и невозможно даже предположить, что когда-то у нее была такая проблема. Ее новые одноклассники даже не подозревают об этом. Этот случай, как подспорье, вселяет уверенность в том, что и Раймо будет избавлен от своего недуга и комплексов, с ним связанных.