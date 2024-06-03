20 лет спустя: плюсы и минусы. Что мы приобрели, а что потеряли за 20 лет членства в Евросоюзе?

Министр экономики и информационных технологий Эстонии Тийт Рийсало убежден: „Вступление в ЕС было единственным правильным решением и не имеет недостатков. Если оценивать наше развитие через призму безопасности, экономики и культуры, то в этом нет никаких сомнений. Влияние ЕС – всеобъемлющее и позитивное. За 20 лет ВВП Эстонии вырос более чем в 4,3 раза, в 1,6 раза без учета роста цен. За это время Эстония приблизилась к средним показателям ЕС – как по ценам (уровень цен в 2003 году: 59,2%, 2023 год: 90%), так и по скорректированной покупательной способности. По последним показателям Эстония за 20 лет обогнала Грецию и Венгрию и почти догнала Португалию. За 20 лет изменилась структура экономики. Эстония добилась неоспоримых успехов в ЕС, и это подтверждает статистика“.

„Членство в ЕС дает государствам-членам ряд преимуществ: от экономической и политической стабильности до международного влияния, – говорит экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн. – Все страны Балтии, включая Эстонию, получили значительную выгоду от вступления в ЕС. С экономической точки зрения, самым большим преимуществом является участие в едином рынке ЕС, который основан на усилении интеграции и свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Членство в ЕС дает эстонским компаниям доступ к значительно большему рынку: в ЕС проживает 448 миллионов человек (в 345 раз больше, чем население Эстонии), а ВВП ЕС превышает 19 триллионов долларов США (это в 500 раз больше, чем у Эстонии). Единая валюта евро дает целый ряд преимуществ. Будучи маленькой страной, мы не так подвержены колебаниям обменного курса, как во времена эстонской кроны“.

Она добавляет: „Помимо т. н. чисто экономических аспектов членство в ЕС обеспечивает единые стандарты и правила в различных областях и дает странам больший вес в международных переговорах и принятии решений. Члены ЕС сотрудничают в различных областях, включая исследования и безопасность, поддерживают друг друга в кризисных ситуациях и делятся опытом и ресурсами. Граждане Эстонии имеют право свободно передвигаться, работать и жить в других государствах-членах. В широком смысле все результаты показывают, что ВВП Эстонии на душу населения сегодня был бы значительно ниже, если бы мы не вступили в ЕС в 2004 году. По средней грубой оценке, можно констатировать, что без членства в ЕС наши доходы сегодня были бы примерно на 12–20% ниже, а годовой ВВП Эстонии – на 5–8 миллиардов евро меньше. По некоторым оценкам, без интеграции в ЕС экономический рост Эстонии замедлялся бы в среднем на 1% каждый год. По данным эстонского представительства Еврокомиссии, в 2014–2020 гг. Эстония заплатила в бюджет ЕС около 1,4 миллиарда евро и получила около 5,9 миллиарда евро, то есть около 4,2 евро на каждый уплаченный евро. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что за последние 20 лет Эстония стала значительно более процветающей, и в будущем наша зависимость от финансирования ЕС может стать меньше. Сейчас присоединиться к ЕС хотят несколько стран, и в таком случае схема финансирования может измениться“.