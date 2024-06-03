20 лет спустя: плюсы и минусы. Что мы приобрели, а что потеряли за 20 лет членства в Евросоюзе?
Членству Эстонии в Европейском союзе 1 мая исполнилось 20 лет. Вступление в ЕС принесло с собой как новые возможности, так и потери. Какие позитивные и негативные явления повлекло за собой это решение, выясняла „МК-Эстония“.
Эстония стала членом ЕС в 2004 году. Присоединение к Шенгенской визовой зоне произошло в 2007 году, с 2011 года Эстония присоединилась к валютному союзу еврозоны, а вместо кроны был введен евро. Многие помнят лозунг Euro hinda ei tõsta (Евро цены не повысит) – и что было в результате. Чем же еще обернулось для Эстонии вступление в ЕС?
Экономика
„Для вступления в ЕС Эстонии пришлось значительно обновить и структурно реформировать функционирование своей экономики – чтобы соответствовать правилам ЕС и быть готовой к вступлению в еврозону, – говорит главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. – Общий рынок ЕС способствовал более быстрому сближению Эстонии с экономиками наших торговых партнеров. Операции в Шенгенской зоне способствовали как торговле, так и интеграции экономик в более широком смысле. Эстония – очень маленькая и периферийная в европейском контексте, поэтому присоединение к общему рынку ЕС, несомненно, оказало на нас положительное влияние. Уже 20 лет назад Эстония направляла почти три четверти своего экспорта товаров в ЕС. Структура наших торговых партнеров с годами стала более разнообразной, а потому эта доля сейчас даже несколько меньше. Однако Эстония увеличила импорт из стран ЕС, особенно в прошлом году, когда доля импортируемых из России товаров упала ниже одного процента. Хотя экономика Эстонии в последние несколько лет была хуже по сравнению с другими европейскими странами, за последние 20 лет мы добились очень быстрого прогресса“.
Если в 2004 году ВВП Эстонии на душу населения составлял 56% от среднего показателя по ЕС, то к прошлому году он вырос почти до 82%. По сравнению с Финляндией, ВВП Эстонии на душу населения за тот же период увеличился с 47% до 75%. Покупательная способность также значительно возросла. Средняя чистая зарплата в Эстонии по отношению к Финляндии выросла с 21% до 48% за 20 лет.
„При вступлении в ЕС мы были обязаны принять евро, – подчеркивает Мертсина. – Участие в еврозоне направило нашу экономику на проведение более жесткой экономической и бюджетной политики. Членство в зоне евро означает не только использование евро, но и участие в общей денежно-кредитной политике и соответствующих сделках, которые во многом повлияли на экономику Эстонии. Использование евро облегчило транзакции для компаний и частных лиц. В первом квартале этого года 96% трансграничных транзакций было совершено в евро. До присоединения к еврозоне эта доля в начале 2010 года составляла всего 47%. Таким образом, участие в еврозоне оказало положительное влияние на экономику Эстонии. Мы по-прежнему являемся чистыми бенефициарами бюджета ЕС, и не исключено, что средства, полученные из бюджета ЕС, превысят наши взносы в следующем бюджетном периоде ЕС, в 2028–2034 гг.“.
Министр экономики и информационных технологий Эстонии Тийт Рийсало убежден: „Вступление в ЕС было единственным правильным решением и не имеет недостатков. Если оценивать наше развитие через призму безопасности, экономики и культуры, то в этом нет никаких сомнений. Влияние ЕС – всеобъемлющее и позитивное. За 20 лет ВВП Эстонии вырос более чем в 4,3 раза, в 1,6 раза без учета роста цен. За это время Эстония приблизилась к средним показателям ЕС – как по ценам (уровень цен в 2003 году: 59,2%, 2023 год: 90%), так и по скорректированной покупательной способности. По последним показателям Эстония за 20 лет обогнала Грецию и Венгрию и почти догнала Португалию. За 20 лет изменилась структура экономики. Эстония добилась неоспоримых успехов в ЕС, и это подтверждает статистика“.
„Членство в ЕС дает государствам-членам ряд преимуществ: от экономической и политической стабильности до международного влияния, – говорит экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн. – Все страны Балтии, включая Эстонию, получили значительную выгоду от вступления в ЕС. С экономической точки зрения, самым большим преимуществом является участие в едином рынке ЕС, который основан на усилении интеграции и свободном движении товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Членство в ЕС дает эстонским компаниям доступ к значительно большему рынку: в ЕС проживает 448 миллионов человек (в 345 раз больше, чем население Эстонии), а ВВП ЕС превышает 19 триллионов долларов США (это в 500 раз больше, чем у Эстонии). Единая валюта евро дает целый ряд преимуществ. Будучи маленькой страной, мы не так подвержены колебаниям обменного курса, как во времена эстонской кроны“.
Она добавляет: „Помимо т. н. чисто экономических аспектов членство в ЕС обеспечивает единые стандарты и правила в различных областях и дает странам больший вес в международных переговорах и принятии решений. Члены ЕС сотрудничают в различных областях, включая исследования и безопасность, поддерживают друг друга в кризисных ситуациях и делятся опытом и ресурсами. Граждане Эстонии имеют право свободно передвигаться, работать и жить в других государствах-членах. В широком смысле все результаты показывают, что ВВП Эстонии на душу населения сегодня был бы значительно ниже, если бы мы не вступили в ЕС в 2004 году. По средней грубой оценке, можно констатировать, что без членства в ЕС наши доходы сегодня были бы примерно на 12–20% ниже, а годовой ВВП Эстонии – на 5–8 миллиардов евро меньше. По некоторым оценкам, без интеграции в ЕС экономический рост Эстонии замедлялся бы в среднем на 1% каждый год. По данным эстонского представительства Еврокомиссии, в 2014–2020 гг. Эстония заплатила в бюджет ЕС около 1,4 миллиарда евро и получила около 5,9 миллиарда евро, то есть около 4,2 евро на каждый уплаченный евро. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что за последние 20 лет Эстония стала значительно более процветающей, и в будущем наша зависимость от финансирования ЕС может стать меньше. Сейчас присоединиться к ЕС хотят несколько стран, и в таком случае схема финансирования может измениться“.
Экономический аналитик LHV Трийну Тапвер говорит: „Эстония как следует „удобрена“ субсидиями – все труднее найти область, которая не получила бы дополнительного финансирования из ЕС. Зная, что за последние 20 лет экономика Эстонии выросла вдвое, можно смело предположить, что без вступления в ЕС наш экономический статус был бы на гораздо более низком уровне, чем раньше. Почти все изменилось в экономике Эстонии после вступления в ЕС. В настоящее время ВВП Эстонии на душу населения составляет примерно 87% от среднего показателя по ЕС. Без ЕС в Эстонии не было бы многих важных вещей: различных дорог, больниц, культурных объектов, упорядоченного городского пространства, программ содействия сельской жизни. Очень важно и значение фондов ЕС в науке, благодаря которым была профинансирована большая часть исследований и проектов, осуществляемых эстонскими учеными“.
Она добавляет: „С одной стороны, вступление в ЕС усилило конкуренцию для компаний, поскольку иностранные компании начали предлагать свои продукты и услуги. С другой, усиление конкуренции – это хорошо, поскольку в Эстонии в целом улучшился выбор и качество предлагаемых товаров и услуг. Эстонские компании быстро росли благодаря более легкому доступу к рынкам других стран-членов ЕС. Это позволило нашим компаниям больше производить, продавать и разрабатывать, и за счет этого трудоустроить людей. А средняя зарплата за 20 лет выросла в четыре раза. В то же время членство в ЕС привело в Эстонию иностранные инвестиции, на которые полагаются многие эстонские компании.
Если посмотреть на картину в целом, то вступление в ЕС было абсолютно правильным решением. Эстония – очень маленькая страна, и без присоединения к Союзу нам было бы очень сложно справиться, как с экономической точки зрения, так и с точки зрения комфорта повседневной жизни“.
Мореходство
„Мне сложно оценить весь морской сектор, потому что это очень обширная сфера, но могу сказать одно: после вступления в ЕС ситуация в мореходстве осложнилась, – говорит председатель независимого проф-союза моряков Эстонии (EMSA) Юри Лембер. – В 2014 году, если мне не изменяет память, были удалены из судового регистра последние грузовые суда под эстонским флагом водоизмещением более 500 тонн. К сожалению, вопросы мореходства были плохо представлены на переговорах о вступлении, некоторые важные вопросы даже не обсуждались“.
Он добавляет: „Насколько я знаю, Эстония, по аналогии с Финляндией, не обращалась в ЕС за поддержкой ледокольных операций, то есть, другими словами, было забыто, что в нашей климатической зоне морской транспорт находится не в таких конкурентных условиях, как большинство других государств-членов ЕС. Тема ледоколов как до вступления в ЕС была очень дорогостоящей для Эстонии, так осталась и после вступления. Все инвестиции в ледоколы пришлось осуществлять самостоятельно, а вот Финляндия получила значительную поддержку со стороны ЕС. И в момент присоединения, и позже был добавлен целый ряд внутренних правил ЕС, которые определенно увеличили расходы судовладельцев“.
По его словам, в то же время свобода деятельности наших компаний расширилась в деловой среде других стран-членов ЕС.
„В результате чего сегодня мы имеем, например, очень успешную судоходную компанию Hansashipping с ее 44 грузовыми судами, – отмечает Лембер. – Вопрос в том, что если бы мы продолжали быть независимыми, возможно, эти корабли ходили бы под эстонским флагом. Именно в момент вступления в Союз положение эстонских моряков, которые в то время днями и ночами работали на судах стран ЕС, стало проблематичным. ЭР на тот момент не была готова к принятию директивы прямого действия. Многие моряки потеряли возможность конкурировать. Если бы Эстония хотела и считала это важным, до присоединения следовало бы заключить двусторонние соглашения со странами-членами ЕС. Вопрос безвизового режима и большей открытости рынка труда, безусловно, имел положительное значение и в морском секторе. Возможно, большинство мелких портов до сих пор находились бы в плохом состоянии, если бы не субсидии ЕС. В то же время в рыбной отрасли также появилось много ограничений: квоты на вылов, отчетность и т. д.“
По его словам, от вступления в ЕС выиграло только судостроение: „Например, концерн BLRT стал работать в Литве и Финляндии. С точки зрения положения моряков, или рабочих мест и зарплат, или социальных гарантий, это по-прежнему игра с нулевой суммой. Особых плюсов и минусов я не вижу, кроме того, что налоговой инспекции стало легче выявлять доходы наших моряков, проработавших в том или ином государстве-члене. Мы, конечно, потеряли свободу решать многие морские вопросы самостоятельно, но выиг-рали возможность более свободной экономической деятельности на территориях стран ЕС и использования субсидий ЕС“.
Государственная оборона
Глава отдела НАТО и Евросоюза Министерства обороны Эстонии Калле Кирсс отмечает: „В ЕС оборона – строго вопрос национального суверенитета, где полномочия по принятию решений принадлежат государствам-членам ЕС, которые имеют дискреционную власть. Поэтому недостатком можно назвать тот факт, что некоторые очень важные для нас решения принимают в результате сложных и медленных переговоров или не принимают вообще из-за отсутствия консенсуса между государствами-членами. В то же время членство в ЕС способствует доверию и сотрудничеству в сфере обороны, что особенно важно на фоне недопустимой агрессии РФ против Украины. Вместе мы можем решать более серьезные проблемы и реализовывать более амбициозные проекты“.
По его словам, со вступлением в ЕС Эстония получила возможность участвовать в зарубежных операциях с целью обеспечения мира.
„Мы поддерживаем наших союзников, чтобы в случае необходимости и они поддержали нас. Мы участвуем в важнейших для Эстонии проектах постоянного структурированного сотрудничества, – перечисляет Кирсс. – PESCO – Постоянное структурированное сотрудничество – представляет собой структуру межгосударственного оборонного сотрудничества, созданную в 2017 году, цель которой – совместное развитие оборонного потенциала, координация инвестиций и повышение оперативной готовности вооруженных сил государств-членов. Мы участвуем в 5 из 68 активных проектов PESCO, в том числе являемся ведущей страной для четырех проектов (координационный центр киберзащиты DE, противоминная защита BE, радиосвязь FR, защита портов IT). Мы активно руководим развитием Европейского фонда мира (EPF). EPF – это инструмент, который расширяет возможности ЕС выступать в качестве гаранта глобальной безопасности. Он был создан в марте 2021 года для поддержания мира, предотвращения конфликтов и укрепления международной безопасности“.
Поскольку EPF является внебюджетным инструментом, государства-члены ЕС ежегодно выплачивают свои взносы напрямую.
„EPF – основной инструмент ЕС для поддержки потенциала и устойчивости вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также для защиты гражданского населения от продолжающейся военной агрессии России. EPF покрывает расходы на военную технику Украины, в том числе – на доставку воздушного оружия для оборонных целей, а также услуги по техническому обслуживанию и ремонту“, – поясняет он.
Право
„С момента вступления в ЕС наше правовое пространство очень расширилось, так что в целом эффект можно считать положительным, – говорит министр юстиции Эстонии Мадис Тимпсон. – ЕС разделяет общие основные ценности, включая принцип верховенства закона. Сфера права помогает, в том числе, обеспечить, чтобы люди могли реализовать свободное передвижение по странам-членам, а также, например, совершать покупки в интернет-магазине на одинаковых договорных условиях. Также многое было сделано в ЕС в плане борьбы с трансграничной преступностью“.
Образование
Руководитель европейской координации Министерства образования и науки Эстонии Юлле Курвитс отмечает: „С 2004 года сотрудничество со странами ЕС в сфере образования значительно улучшилось. У нас появилась возможность сидеть за общим столом со странами ЕС на равных условиях и участвовать в различных дискуссиях, касающихся сферы образования. В первые годы вступления такие дискуссии были как глоток свежей воды для нашей системы образования, которая нуждалась в обновлении законов и реформ во многих отношениях. В этом формате работы также удалось привлечь партнеров из университетов и педагогических ассоциаций. Это помогло нам достичь общего уровня мышления, что, в свою очередь, способствовало подготовке стратегии педагогического образования. Шаг за шагом мы реформировали наше образование с учетом инициатив европейского уровня, а также лучшего опыта других стран“.
Она добавляет: „Интересно отметить, что сегодня проблемы в сфере образования на уровне ЕС во многом аналогичны тем, что были 20 лет назад. Качество образования и лучший доступ к образованию являются общими принципами ЕС. Цель по-прежнему состоит в том, чтобы сократить долю молодых людей с низким образовательным уровнем, рано бросающих учебу, увеличить количество взрослых, участвующих в непрерывном обучении, и выпускников в области естественного и точного образования. Проработав в сфере образования очень долгое время, я глубоко убеждена, что мы много выиграли от этого сотрудничества на государственном и гражданском уровне. Если в первые годы присоединения мы больше выступали в роли ученика, то сегодня Эстония выделяется своими образовательными результатами высшего уровня. Пройдя испытание на председательство в ЕС в 2017 году, Эстония стала так называемым „старым“ государством-членом, которое хорошо знает, как работает ЕС, как отстаивать свои интересы и что оно может предложить Европе“.
Она продолжает: „Говорят, что лучшая экономическая политика – это хорошая политика в области образования. Образование, несомненно, является той сферой, от которой зависит конкурентоспособность государств-членов и ЕС в целом, а также благополучие граждан. В Европе все больше средств направляется на образование через фонды и различные программы ЕС, включая, например, программу Erasmus+. Эта программа позволяет студентам, а также учителям, молодежи, молодежным работникам, спортивным тренерам перемещаться по Европе с целью обучения“.
Рыболовство
Учитывая цель общей политики ЕС в области рыболовства, заключающуюся в обеспечении долгосрочной экологической, экономической и социальной устойчивости, в рыболовном секторе Эстонии была проведена структурная реформа, в результате которой этот сектор стал более экономически устойчивым, – отмечают в отделе рыболовства Министерства регионального развития и сельского хозяйства Эстонии. – Количество траулеров сократилось со 153 до 25 за 20 лет, а 77 небольших гаваней были отремонтированы на сумму более 20 миллионов евро. Таким образом, субсидии ЕС помогли осуществить масштабные инвестиции в этот сектор. Эстония получила необходимые финансовые средства, на которые сами предприниматели наверняка не были бы способны“.
К сведению
Сельское хозяйство
Согласно анализу, проведенному Министерством регионального развития и сельского хозяйства Эстонии, с 2004 года по сегодняшний день – стабильный рост во всех сферах с/х. стоимость с/х продукции выросла более чем в три раза – с 500 млн до 1,6 млрд евро в 2022 году.
В 2004–2024 годах на развитие сельской жизни из фондов ЕС было выделено около 4,66 млрд евро. На поддержку рыболовного сектора выделено более 240 млн евро, а на поддержку лесного хозяйства – 96 млн евро.
Одной из причин успеха с/х Эстонии можно считать увеличение производства в молочном секторе, несмотря на то, что поголовье дойных коров за последние тридцать лет сократилось.
Надой молока эстонских молочных коров составляет почти 11 000 кг в год, что является первым показателем в Европе. Мы также добились успехов в выращивании зерновых – за несколько лет урожайность зерна составила 4 тонн с га, что для наших широт является очень хорошим показателем.
Говоря о достижениях, следует выделить органическое производство и экспорт с/х продукции. Органические земли составляют 23% от всех с/х земель. По этому показателю мы находимся на втором месте в ЕС после Австрии.
Три вопроса экономическому эксперту Райво Варе
– Что удалось достичь Эстонии за годы членства в ЕС?
– Могу привести пример. Сейчас идет спор о пенсионном минимуме. Сейчас в Эстонии около 700 евро, и его нужно повышать. Напомню, что в момент восстановления независимости пенсия составляла 8 евро. Это не оговорка – всего 8 евро. То есть на данный момент пенсия выросла почти в 100 раз. Я не говорю уже сейчас о средних доходах, об общей экономической ситуации, о том, что участие в общем рынке все же подстегнуло нашу экономику… В противном случае мы бы оказались в тисках протекционизма, да и в совершенно других условиях для развития экономики в целом. Присоединение к Шенгенской зоне означает и дополнительную гарантию к демократическому сообществу. Как в политическом, так и в социальном смысле произошла конвергенция. И сейчас наша проблема в том, что обычно первым делом конвергируется ценовая составляющая, и только после этого подтягивается доходная составляющая. А у нас ценовая составляющая конвергировалась, а вот доходная – отстает.
– До войны России против Украины активно обсуждалось то, что ЕС мог бы стать федерацией. Правильным ли было такое решение? Или все же таможенный союз – единственно правильный вариант?
– Признаки федеративного государства, которые кто-то видит, присутствуют только в каких-то очень узких сферах, например, во внешней торговле. А в остальных аспектах – это все же союз стран-членов, последнее слово в котором остается за Советом Европы. Так что это – именно Союз, а не федеративная форма управления. Федеративной формой тут даже не пахнет. Да даже конфедеративной не пахнет.
– В последнее время в СМИ проскальзывает информация, что Эстония уже как будто больше отдает доходов в ЕС, чем от него получает. Так ли это?
– Пока это не так. Но я думаю, что скоро так и будет. Как я и объяснял, подтянется наша доходная составляющая. А это означает, что мы станем нетто-донорами. Пока этого не произошло, но мы на пороге этой ситуации.