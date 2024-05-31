Ансип: бесстыдно объяснять кризис с госбюджетом ростом расходов на оборону

„Я считаю большим бесстыдством попытку объяснить плохое состояние нашего бюджета увеличением расходов на оборону. За последние два года наш бюджет увеличился на 6,4 млрд евро, а расходы на оборону выросли всего на 557 млн евро. И если мы сейчас говорим еще и о налоге на гособорону, ввести который вполне возможно, то на самом деле речь идет о менее чем десятой части этого большого дефицита бюджета“, - сказал Ансип в интервью ERR.

Он добавил, что быстро растущий дефицит, когда государственные расходы начали все больше превышать расходы, возник в последние годы, когда страной управляло нынешнее правительство, поэтому сваливать проблему на просчеты предыдущих правительств неправильно.

По его словам, расходы госбюджета действительно значительно увеличились, но этот рост был очень неравномерным в различных сферах, поэтому разговоры о том, что ничего сократить невозможно, остаются непонятными.

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