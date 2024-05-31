Ансип: бесстыдно объяснять кризис с госбюджетом ростом расходов на оборону
По мнению бывшего премьер-министра Андруса Ансипа, нынешнее правительство лишь имитирует попытки сократить государственные расходы в условиях растущего с каждым годом бюджетного дефицита. Он также назвал бесстыдными утверждения о том, что дефицит вызван ростом оборонных расходов, поскольку на них приходится лишь 10% общего роста государственных расходов, пишет ERR.
„Я считаю большим бесстыдством попытку объяснить плохое состояние нашего бюджета увеличением расходов на оборону. За последние два года наш бюджет увеличился на 6,4 млрд евро, а расходы на оборону выросли всего на 557 млн евро. И если мы сейчас говорим еще и о налоге на гособорону, ввести который вполне возможно, то на самом деле речь идет о менее чем десятой части этого большого дефицита бюджета“, - сказал Ансип в интервью ERR.
Он добавил, что быстро растущий дефицит, когда государственные расходы начали все больше превышать расходы, возник в последние годы, когда страной управляло нынешнее правительство, поэтому сваливать проблему на просчеты предыдущих правительств неправильно.
По его словам, расходы госбюджета действительно значительно увеличились, но этот рост был очень неравномерным в различных сферах, поэтому разговоры о том, что ничего сократить невозможно, остаются непонятными.
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