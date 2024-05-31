Правление Eesti 200 решило исключить Зюлейху Измайлову из партии

„Иметь разные мнения по политическим вопросам совершенно нормально, но постоянные нападки на свою партию в СМИ и нанесение ущерба репутации партии недопустимы. Тем более, что в лице Измайловой речь шла о члене правления партии и члене Рийгикогу“, - сказал генеральный секретарь Eesti 200 Игорь Таро.

„Коллеги неоднократно давали ей возможность реализовать свой потенциал, как члена команды. Однако после публичных заседаний в Комиссии по окружающей среде, появились публикации в СМИ, в которых она превысила пределы всякого терпения и доброжелательности. Если член правления, ответственный за политическую партию, публично заявляет, что вся политика Eesti 200 не соответствует его ожиданиям, то, возможно, ему стоит искать возможности для реализации своих политических амбиций в другом месте. В последующие дни мы поняли, что аналогичное мнение о разрушительном для команды поведении стало распространяться и среди многих других членов партии“, - добавил Таро.

По его словам, это не первый случай, когда Измайлова идет против этих ценностей. „Политическая партия - это как большой оркестр, который должен звучать в унисон, но если человек не способен и даже не считает нужным действовать во имя общей цели, то профессиональная политика так не работает. Постоянная общественная деятельность, направленная против своих коллег, в какой-то момент станет фатальной“, - сказал Таро.

„Eesti 200 - молодая партия, такие решения всегда болезненны и даются нелегко, но они неизбежно являются частью процесса роста любой организации. Желаем Измайловой успехов в обретении душевного спокойствия“, - сказал Таро.

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