Женщина возмущена: чтобы получить инвалидность, приходится пройти семь кругов ада!
Уважаемая редакция „МК Эстонии“, начну с вопроса… Возможно ли, чтобы на 91-м году жизни человек мог похвастаться, что здоровье его по сравнению с тем, каким оно было в 80 лет, стало лучше, и что тяжёлая степень инвалидности, определённая ему в 80 лет, вдруг к 91-му году исчезла?
Ответ очевиден: скорее всего – нет. Однако чиновники от медицины, вероятно, так не считают.
Поскольку, чтобы продлить инвалидность, необходимо совершить ряд действий, на которые человек в таком возрасте просто не способен:
связаться с семейным врачом, чтобы он дал своё заключение о состоянии здоровья (дозвониться непросто, а написать по эл.почте – так вообще);
получить заключение от врача-специалиста (очереди по 3–4 месяца);
заполнить и отправить заявление по интернету (!!!) или почтой (пусть-ка прогуляется до ближайшего отделения!), или самостоятельно доехать в отдел соцобеспечения.
Но вот свершилось – инвалидность продлили! Теперь обращаюсь в местную районную горуправу, т. к. в прошлый раз ими была выдана карта, позволяющая пользоваться инвалидным такси для поездок к врачу… Теперь чиновники из горуправы должны посетить инвалида и побеседовать с ним (!), чтобы убедиться, что это ему необходимо. Ведь, как сказала чиновница, они не видят заключения врача. Так что ждём-с… Ведь нам скоро опять к врачу.
Всё – для „блага человека“! Конечно, все это ложится на плечи близких.
Вот и возникает вопрос к тем, кто все эти“ хождения по мукам“ придумал: ваша цель – помогать жить старикам или писать к исполнению правила ради правил? Войдите в положение тех, для кого вся эта процедура продления инвалидности неподъёмна! Даже если вы пока молоды. Ведь и вы можете дожить до преклонных лет…
С уважением, ваша постоянная читательница.
От редакции:
„Для определения степени тяжести нарушения здоровья департамент не требует от человека обязательного посещения врача-специалиста, полностью хватает соответствующей информации от семейного врача, – комментирует советник службы экспертизы и вспомогательных средств Департамента социального страхования Калев Хярк. – При этом мы рекомендуем до подачи ходатайства известить своего семейного врача, чтобы тот удостоверился в актуальности внесенной в инфосистему здоровья информации о пациенте. Как правило, это возможно сделать по телефону. В инфосистеме необязательно должна быть отдельная выписка об этом, бывает достаточно данных о регулярных посещениях врача. Но при этом мы ожидаем, чтобы в заметках врача были внесены описания ограничения деятельности человека, исходящие из состояния его здоровья“.
Он добавляет, что для департамента действительно нужно, чтобы человек подал ходатайство об определении степени нарушения здоровья на бумаге, по почте, в бюро обслуживания или в системе самообслуживания.
„С мая 2022 года при наличии у лица в возрасте пенсии по старости неизменного или прогрессирующего постоянного состояния, которое не может быть компенсировано лечением, вспомогательными средствами или услугами, степень тяжести недостатка здоровья может быть назначена пожизненно“, – отмечает чиновник.
Поэтому с новым ходатайством можно получить эту степень как пожизненную.
„Другая проблема может состоять в том, что человек сам давно не посещал врача, и у нас недостаточные или устаревшие данные, на основании которых мы оцениваем состояние здоровья. Но в случае с 91-летним человеком, как правило, мы предполагаем, что его состояние скорее не улучшилось“, – добавляет Хярк.
В случае позитивного решения карту человека с недугом высылают ему по почте по указанному им адресу, и за ней специально ходить не надо.
Он подчеркивает: помощь нуждающемуся в ней человеку является обязанностью местного самоуправления, на территории которой он проживает, и для ее получения требовать определения степени нарушения здоровья нельзя.
„Что касается карточки на такси, то это, очевидно, относится к предоставляемой местным самоуправлением услуге социального транспорта. Если ее предоставляют человеку до конца действия его степени нарушения здоровья, то как только департамент снова ее установит, для получения социальных услуг от самоуправления нужно будет снова к нему обратиться, – объясняет представитель департамента. – Мы согласны с тем, что процесс подачи ходатайства может быть еще проще, и работа над упрощением постоянно ведется. С ноября прошлого года запрос на определение тяжести нарушения здоровья ребенка и лица пенсионного возраста можно подавать в среде самообслуживания. Более того, бланки теперь предварительно заполнены имеющимися у нас данными о человеке. Также была введена инновационная анкета самооценки для детей и пожилых, чтобы помочь врачам-экспертам лучше понять вызванные состоянием их здоровья ограничения на способность участвовать в повседневных делах“.
Также, говоря о последних нововведениях, чиновник отмечает, что теперь индивидуальная информация о лицах с ограниченными возможностями поступает в местные самоуправления по их месту жительства через Регистр данных социальных услуг и пособий (STAR).
На основе этой информации с родителями детей, подавших ходатайство об установлении степени тяжести недостатка здоровья, и совершеннолетними лицами с глубокой степенью тяжести недостатка здоровья работники самоуправлений могут связываться проактивным образом для выяснения того, нужна ли человеку или семье помощь и поддержка, и если да, то какая именно, а также предоставлять обзор услуг местного самоуправления и его партнеров. В отношении совершеннолетних лиц с тяжелой и средней степенью тяжести недостатка здоровья местное самоуправление имеет возможность получить данные самостоятельно.