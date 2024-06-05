Женщина возмущена: чтобы получить инвалидность, приходится пройти семь кругов ада!

Ответ очевиден: скорее всего – нет. Однако чиновники от медицины, вероятно, так не считают.

Поскольку, чтобы продлить инвалидность, необходимо совершить ряд действий, на которые человек в таком возрасте просто не способен:

связаться с семейным врачом, чтобы он дал своё заключение о состоянии здоровья (дозвониться непросто, а написать по эл.почте – так вообще);

получить заключение от врача-специалиста (очереди по 3–4 месяца);

заполнить и отправить заявление по интернету (!!!) или почтой (пусть-ка прогуляется до ближайшего отделения!), или самостоятельно доехать в отдел соцобеспечения.

Но вот свершилось – инвалидность продлили! Теперь обращаюсь в местную районную горуправу, т. к. в прошлый раз ими была выдана карта, позволяющая пользоваться инвалидным такси для поездок к врачу… Теперь чиновники из горуправы должны посетить инвалида и побеседовать с ним (!), чтобы убедиться, что это ему необходимо. Ведь, как сказала чиновница, они не видят заключения врача. Так что ждём-с… Ведь нам скоро опять к врачу.

Всё – для „блага человека“! Конечно, все это ложится на плечи близких.

Вот и возникает вопрос к тем, кто все эти“ хождения по мукам“ придумал: ваша цель – помогать жить старикам или писать к исполнению правила ради правил? Войдите в положение тех, для кого вся эта процедура продления инвалидности неподъёмна! Даже если вы пока молоды. Ведь и вы можете дожить до преклонных лет…

С уважением, ваша постоянная читательница.

От редакции: