БОЛЬШОЙ ТУРНИР DELFI | Кандидаты схлестнутся в жарких дебатах перед началом выборов в Европарламент
Восемь участников, один победитель! Уникальный и захватывающий формат шоу дебатов ждет зрителей, которые смогут поболеть за участников от четвертьфинала до большого финала.
В это воскресенье из зала MUBA (Школы музыки и балета) будет вестись прямая трансляция большого предвыборного турнира, проводимого Delfi и Эстонским обществом дебатов. Друг с другом встретятся кандидаты на выборах в Европарламент от восьми политических партий.
Сначала кандидаты сойдутся в четвертьфинале, победители которого выйдут в полуфинал. После этого состоится финал. Кто победит в дебатах, будет решать жюри, состоящее из трех членов общества дебатов с многолетним опытом работы судьями на подобных турнирах.
Всего состоится семь дебатов:
17.00-17.30 Урмас Рейнсалу (Isamaa) vs. Яна Тоом (Центристская партия)
17.30-18.00 Ильмар Рааг (Правые) vs. Эвелин Сепп (Зеленые)
18.00-18.30 Марина Кальюранд (СДПЭ) vs. Яак Мадисон (EKRE)
18.30-19.00 Урмас Паэт (Партия реформ) vs. Индрек Таранд (Eesti 200)
19:00 - 19:30 перерыв
19.30-20.00 1-й полуфинал: победитель дебатов Рейнсалу и Тоом vs. Победитель дебатов Раага и Сепп
20:00-20:30 2-й полуфинал: победитель дебатов Кальюранд и Мадисона vs. Победитель дебатов Паэта и Таранда
20.30-21.00 БОЛЬШОЙ ФИНАЛ
Вы также можете прийти и принять участие в мероприятии в качестве зрителя. Зарегистрироваться можно здесь.
siin.
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