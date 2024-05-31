БОЛЬШОЙ ТУРНИР DELFI | Кандидаты схлестнутся в жарких дебатах перед началом выборов в Европарламент

В это воскресенье из зала MUBA (Школы музыки и балета) будет вестись прямая трансляция большого предвыборного турнира, проводимого Delfi и Эстонским обществом дебатов. Друг с другом встретятся кандидаты на выборах в Европарламент от восьми политических партий.

Сначала кандидаты сойдутся в четвертьфинале, победители которого выйдут в полуфинал. После этого состоится финал. Кто победит в дебатах, будет решать жюри, состоящее из трех членов общества дебатов с многолетним опытом работы судьями на подобных турнирах.

Всего состоится семь дебатов:

17.00-17.30 Урмас Рейнсалу (Isamaa) vs. Яна Тоом (Центристская партия)

17.30-18.00 Ильмар Рааг (Правые) vs. Эвелин Сепп (Зеленые)

18.00-18.30 Марина Кальюранд (СДПЭ) vs. Яак Мадисон (EKRE)

18.30-19.00 Урмас Паэт (Партия реформ) vs. Индрек Таранд (Eesti 200)

19:00 - 19:30 перерыв

19.30-20.00 1-й полуфинал: победитель дебатов Рейнсалу и Тоом vs. Победитель дебатов Раага и Сепп

20:00-20:30 2-й полуфинал: победитель дебатов Кальюранд и Мадисона vs. Победитель дебатов Паэта и Таранда

20.30-21.00 БОЛЬШОЙ ФИНАЛ

Вы также можете прийти и принять участие в мероприятии в качестве зрителя. Зарегистрироваться можно здесь.

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