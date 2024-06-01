10 000 евро за перевозку мигрантов: эстоноземельцам предлагают в Телеграме незаконную работу

Журналисты Delfi создали аккаунт в Telegram на имя Олега и вступили в несколько эстонских групп по поиску работы. Некоторые пользователи даже не скрывали, что работа, которую они предлагают, – нелегальная. Но обещали, что если следовать их рекомендациям, то наказаний можно избежать.

Например, пользователь под ником „Стив Джобс“ предлагает работу водителям, которые будут „возить пассажиров по территории ЕС“. Стартовые точки находятся в Словакии, Словении, Хорватии, Венгрии и других странах. Зарплата варьируется от 2500 до 10000 долларов за поездку. При этом требования к соискателям не самые строгие. Умение разбираться в картах. Ответственность и дисциплина. Еще в объявлении сказано, что нужен свой автомобиль. Позднее „Джобс“ сообщит, что для работы в Хорватии он даже готов покрыть затраты на аренду автомобиля.

Для начала журналисты узнают, принимают ли на работу граждан Эстонии. „Да“, – отвечает „Джобс“, но следом добавляет, что в самой Эстонии работы нет и, вероятно, не предвидится, поэтому ближайшая для эстоноземельцев страна – это Латвия.

„С Латвии под границу Германии – 1300 за человека. Забирать под границей Беларуси“, – пишет „Стив Джобс“ и объясняет, что количество пассажиров определяет водитель, исходя из вместительности своей машины. Самый выгодный маршрут – болгарский. Там хоть и платят меньше – 600 долларов за человека – зато расстояние небольшое: всего 400 км. Таким образом можно совершать несколько поездок в день. В той же Хорватии, например, маршрут еще короче: 200 км. Но и платят, соответственно, тоже меньше: 400 долларов за человека. На вопрос о пассажирах „Джобс“ честно отвечает, что это нелегалы из Сербии, Индии и Непала. Иногда из Турции.

Джобс отправил Олегу ссылку на Google Maps с точным маршрутом и координатами. Например, одно из путешествий начинается с села Аглона в Латвии и заканчивается на польско-немецкой границе.