Учеба в естественных условиях. Как отправить своего ребенка в эстонскую семью для языковой практики и каких результатов можно достигнуть

Обучение с проживанием в эстонских семьях было довольно популярно в начале 2000-х годов. Многие из тех, кто будучи ребенком получил такой опыт, сейчас вспоминают о том времени с теплотой.

„Посылали меня и брата по отдельности. Мне было лет 8, ему 10. Семья жила где-то далеко в деревне, там были куры и большая конюшня. Нас отправляли на несколько недель, и это был прекрасный опыт. В семье были мальчик и девочка. Мама – домохозяйка, папа – лесничий. Мало того, что это были лучшие воспоминания из детства, язык я выучила там очень легко. Приезжала через месяц домой, не могла переключиться на русский какое-то время“, – рассказывает Александра.

Лариса в те времена отправляла своего 6-летнего сына в эстонскую семью на Сааремаа. Сейчас сыну 33 года.

„С семьёй повезло. В семье еще был мальчик Маури такого же возраста, была собака, там был выстроен режим. Сын там собирал малину. Эти навыки пригодились ему потом в эстонском трудовом лагере, там тоже собирали малину за деньги, и он занял 2-е место. Там был простор для игр и прогулок, вкуснейшая еда, особенно ему нравилась выпечка из песочного теста. Скучал по дому, конечно, но в этом возрасте дети уже начинают дистанцироваться от родителей. Я его подготовила, объяснила, что уеду. С семьёй сама не особенно общалась. Их соседка была моя знакомая, и она мне их порекомендовала. Я к ней ездила. А сын ещё раз ездил в эту семью на следующий год. Только вот выучил он одно-единственное новое слово – lepatriinu (божья коровка). А так-то у него с четырех лет репетитор по эстонскому был. Поэтому я на самом деле не знаю, какой у него словарный запас стал после Сааремаа“, – рассказывает Лариса.