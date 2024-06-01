Учеба в естественных условиях. Как отправить своего ребенка в эстонскую семью для языковой практики и каких результатов можно достигнуть(4)
Вопрос о владении государственным языком в нашей стране ставится все острее и острее. Уровень знания эстонского языка серьезно влияет на возможности трудоустройства и в целом на ассимиляцию в местном обществе. Элементарно – чтобы понять, о чем говорится в том или ином документе, нужен хороший средний уровень владения языком. Не говоря уже о том, что почти все обучение в стране теперь проводится на эстонском, а значит, учить его надо с ранних лет. Помогает заговорить на неродном языке обучение в эстонской семье, так сказать, в естественных условиях проживания. „МК-Эстония“ выяснила, как можно найти такую семью для своего ребенка.
Обучение с проживанием в эстонских семьях было довольно популярно в начале 2000-х годов. Многие из тех, кто будучи ребенком получил такой опыт, сейчас вспоминают о том времени с теплотой.
„Посылали меня и брата по отдельности. Мне было лет 8, ему 10. Семья жила где-то далеко в деревне, там были куры и большая конюшня. Нас отправляли на несколько недель, и это был прекрасный опыт. В семье были мальчик и девочка. Мама – домохозяйка, папа – лесничий. Мало того, что это были лучшие воспоминания из детства, язык я выучила там очень легко. Приезжала через месяц домой, не могла переключиться на русский какое-то время“, – рассказывает Александра.
Лариса в те времена отправляла своего 6-летнего сына в эстонскую семью на Сааремаа. Сейчас сыну 33 года.
„С семьёй повезло. В семье еще был мальчик Маури такого же возраста, была собака, там был выстроен режим. Сын там собирал малину. Эти навыки пригодились ему потом в эстонском трудовом лагере, там тоже собирали малину за деньги, и он занял 2-е место. Там был простор для игр и прогулок, вкуснейшая еда, особенно ему нравилась выпечка из песочного теста. Скучал по дому, конечно, но в этом возрасте дети уже начинают дистанцироваться от родителей. Я его подготовила, объяснила, что уеду. С семьёй сама не особенно общалась. Их соседка была моя знакомая, и она мне их порекомендовала. Я к ней ездила. А сын ещё раз ездил в эту семью на следующий год. Только вот выучил он одно-единственное новое слово – lepatriinu (божья коровка). А так-то у него с четырех лет репетитор по эстонскому был. Поэтому я на самом деле не знаю, какой у него словарный запас стал после Сааремаа“, – рассказывает Лариса.
„Мама через горуправу в г. Локса отправила меня на хутор Liapeksi. Там бабуля с дедулей меня приняли, к ним внуки приехали из Пайде. Мы там месяц жили очень весело. Работали, ходили в баню, собирали клубнику. Просто жила их жизнью целый месяц. Сейчас точно понимаю, что да, мне это многое дало“, – вспоминает Ольга, хотя сомневается, что смогла бы своего ребенка на целый месяц так же отправить.
И хочется, и страшно
Опираясь на личный опыт, да и исходя из современных реалий, многие родители и сейчас хотели бы отправить своих детей в эстонские семьи набираться языковой практики. А заодно такой „отпуск“ позволяет юным умам получить опыт другой жизни, вдали от привычных условий, дистанцируясь от родительской опеки, а если крупно повезет, то еще и без чрезмерного использования гаджетов.
Хотя есть у родителей и опасения насчет такого опыта.
„В такую семью, в какой была я, отправила бы, несомненно. Это было настоящее детство, а не как сейчас – одни гаджеты. Я думала поискать в этом году детей на обмен. У нас наполовину англоязычная семья, и я думала, что к нам бы приехал ребёнок учить английский, а мои бы поехали учить эстонский. Но я не знаю, как проверить, что семья будет как у нас, а не треш какой-нибудь. И сейчас меня пугает многое. Сколько есть семей, где происходит насилие, но об этом никто не знает. И никогда не знаешь, кто эти люди или дети на самом деле. Я в прошлом году подавала заявление, чтоб стать кризисной семьёй, и прошла полпути, а потом испугалась. Никогда не знаешь, какой ребёнок тебе достанется, как он на твоих детей повлияет. Я поняла, что не готова к этому“, – говорит Александра.
Как попасть в семью
Получить возможность обучения в семье позволяет Фонд интеграции. Ежегодно, начиная с 1998 года, фонд при финансовой поддержке Министерства культуры спонсирует т. н. семейное обучение примерно для 200 детей с разными родными языками.
Обучение предназначено для детей и подростков от 7 до 19 лет. Проживание в эстонской семье длится 10 дней. За это время ребенок может не только попрактиковать язык, но и лучше познакомиться с эстонской культурой. Как правило, семья проводит время активно. Составляется программа: семья вместе со своим гостем посещает местные достопримечательности, ходит в походы, устраивает пикники, ухаживает за животными, проводит спортивные игры и многое другое. В составлении программы учитываются интересы ребенка. И при этом точно будет много тем для разговорной практики.
Также в семье, куда отправляется ребенок, обязательно будет и его сверстник, с которым он сможет пообщаться на сугубо „свои темы“, не требующие вмешательства взрослых.
Ученик получит и задание: во время пребывания в семье надо будет заполнить языковую карту новыми словами и выражениями, которые ребенок выучит за этот срок.
В этом году на обучение принимают детей из Таллинна и Нарвы. Для таллиннских детей предназначено 50 мест в семьях в районе Харьюмаа. Из Нарвы в этот раз приглашаются подростки 10–19 лет, которые будут жить в семьях в Вырумаа, всего 106 мест.
Для нарвских детей первая смена семейного обучения началась уже 2 мая, последняя смена стартует 29 июля. Столичные дети смогут отправиться в семьи 10 июня. Начало последней смены запланировано на 12 августа.
В основном организаторы обучения в сотрудничестве со школами сами отбирают детей, кому пригодилась бы языковая практика в семье.
„Мы сотрудничаем с Нарвским языковым лицеем. Раньше также сотрудничали с Нарвской гимназией Пяхклимяэ и Основной школой Синимяэ“, – говорит Пилле Кульберг из MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal.
Родители могут и сами связаться с организатором и подать заявку на участие. При наличии свободных мест приглашаются и другие желающие.
Все семьи проверены
Организация уже 25 лет координирует языковое обучение.
„Наши принимающие эстонские семьи имеют уже длительный опыт. Все они из моего круга знакомых – родственники, семьи коллег. Мне не составляет труда найти подходящие семьи. Но у нового руководителя проекта, который начал бы организовывать семейное обучение, поначалу были бы сложности“, – добавляет Пилле Кульберг.
Она рассказывает, что когда много лет назад ее семьи начинали принимать детей, то мотивация была в том, что у всех были маленькие дети, которым было интересно на время пригласить к себе нового товарища по играм.
„Еще интереснее это тем, что он из другой культурной среды и говорит на другом языке. Теперь же это стало нашим образом жизни. Каждое лето мы приглашаем кого-нибудь“, – говорит Пилле.
Поскольку все семьи (их около 20) Пилле знает лично, то она в курсе того, как устроен их быт и как там обходятся с детьми. Поэтому она уверена в безопасности приглашенных ребят как с точки зрения психологического, так и физического здоровья.
„Кроме того, у принимающей стороны всегда есть справка от социального работника местного самоуправления о том, что семья подходит для участия в таком проекте, – добавляет организатор. – Все семьи (отправляющие и принимающие) получают контакты друг друга и общаются. Многие родители заранее приезжают познакомиться. Многие из участников подружились благодаря проекту“.
Бывают сложности
Пилле отмечает, что особых проблем за годы семейного обучения не возникало. Сложно бывает, когда родители хотят отправить ребенка на обучение, а у него самого нет мотивации. Но в большинстве семей Пилле родители имеют педагогическое образование и могут разъяснить ребенку цель его приезда.
„Бывает сложно еще и в тех случаях, когда ребенок чрезмерно боится животных, насекомых. Но в этом плане мы заранее предупреждаем, какие животные есть в семье. Были также случаи, когда подростки решали добавить в свой график сон до обеда и ночные посиделки с перекусом за компьютером. Все же надо подчиняться правилам семьи, и обычно так и бывает. Но в двух случаях за эти годы приходилось отсылать учеников домой“, – рассказывает организатор.
В Таллинне подбором принимающих семей и учеников занимается MTÜ Etnoweb. На данный момент еще идет как набор учеников, так и поиск подходящих семей.
„Руководители проектов выбирают семьи исходя из того, какого возраста ученики хотят пройти обучение. В семье должен быть один ребенок такого же возраста, говорящий на эстонском языке. Организатор проверяет семьи, в том числе и через социальных работников местных самоуправлений, чтобы убедиться, что все подходят для проведения проекта“, – говорит представитель Фонда интеграции Анна-Мария Уульма.
Принимающие семьи бывают из разных регионов. В этом и в прошлом году были участники из Вырумаа и окрестностей Таллинна. В позапрошлом – из Пярну, Вильянди, Колга-Яани и даже из Кихну.
„Семьи получают инструкции и вспомогательные материалы о том, как эффективно побудить ребенка использовать эстонский язык в играх, культурной, спортивной и учебной деятельности, а также не сидеть в гаджетах, где язык общения, к сожалению, не эстонский, – говорит Анна-Мария Уульма. – На самом деле хорошо, если семья владеет немного иностранным языком. Но обучение проходит в спонтанной обстановке, прежде всего между детьми“.
Все семьи участвуют в проекте добровольно. Мотивацией может быть покрытие расходов на принятие ребенка. Для самого ребенка, который приедет в новую для себя среду, еда, жилье и вся деятельность бесплатны. Семья покрывает эти расходы.
„Участвуют и младшие, и старшие дети. Но в основном это больше подходит детям 10–12 лет. Младшие еще нуждаются в чувстве безопасности рядом с родителями, и, как правило, устают и хотят домой еще до окончания срока. В чужой среде все же не так легко привыкнуть к малознакомым людям, – объясняет Уульма. – Как правило, на обучение отправляется один ребенок. Бывали исключения, когда брат и сестра были вместе, но тогда языкового обучения, как запланировано, не получается. Лучший результат будет, если ребенок поедет один. В принимающей семье может быть много детей, но один должен быть сверстником своего гостя“.
В Фонде интеграции уверены, что у всех участников проекта улучшается уровень владения языком.
„Десять дней в эстоноязычной семье дают школьнику возможность помимо очень хорошей языковой практики прочувствовать иную организацию жизни. Благодаря этому повышается его смелость и способность использовать государственный язык в повседневных ситуациях, развивается так называемый язык общения. А благодаря совместному опыту между молодыми людьми и семьями устанавливаются хорошие отношения, которые сохраняются и после проекта“, – подытоживает Уульма.
Комментарий педагога
Екатерина Риккас,
учитель эстонского языка
Я лично не знакома с учениками, которые отправлялись учить язык в семьях. Но знаю истории, как кто-то отправлял своего ребенка в семью, и это было, со слов родителей, очень успешно.
Как педагог я отношусь к такому способу положительно. Считаю метод погружения в языковую среду эффективным, когда семья совсем не говорит по-русски, а ученик вынужден (в хорошем смысле) изъясняться теми же фразами и выражениями, которые слышит. То есть он применяет готовые конструкции, не зацикливаясь на грамматике или, к примеру, не тратя умственные силы для построения предложения с правильной последовательностью слов в нем. Таким образом, вся мозговая деятельность направлена на когнитивный процесс, вместо того чтобы в соответствии с теорией более трудоемко продумывать ответ в переводе и сомневаться в его корректности.