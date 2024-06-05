Средство от одиночества. Чем заняться пожилым людям в городе

Стоимость участия в кружках – 5 евро в месяц (при посещении 1 раз в неделю), языковые и компьютерные курсы – 7 евро в месяц. Экскурсии – 50 евро с человека.

31 августа центр приглашает в театр Эндла, в Пярну, посмотреть комедию „Возвращение Ричарда III поездом в 9:24 утра“.

В центре часто проводятся познавательные встречи, каждый месяц организуют походы в театр и на концерты.

В Дневном центре района также работают кружки по интересам: лоскутное шитье, кружок росписи по шелку, вязание на ткацком станке, курсы английского и эстонского, в том числе и на базе русского языка. Разно-образные занятия для тела и духа: тренировка памяти, лечебная физкультура, йога, тренировки для тех, у кого проблемы с сердцем и повышенным давлением.

Раз в месяц в центре организуют танцевальные вечера под руководством собственного оркестра Liivabänd.

Тут же можно и недорого пообедать: горячее – 2,50 евро, суп – 1.50 евро, десерт – 1 евро. Столовая работает с 12:00 до 14:00 – по предварительной регистрации по телефону 6466123.

Стоимость участия в кружках – 5 евро в месяц (при посещении 1 раз в неделю), языковые и компьютерные курсы – 7 евро в месяц.

Для поддержки здоровья – лечебная физкультура и спортивные тренировки (китайская гимнастика, скандинавская ходьба, боулинг). Открыт компьютерный класс, где желающие могут принять участие в компьютерном обучении или воспользоваться интернетом.

В Социальном центре района Кесклинн по будням проходят занятия в кружках росписи по стеклу и коже, в группах рукоделия и шитья. Можно заняться изучением языков (немецкого, эстонского и английского) или музыкой и пением (в центре есть свой оркестр, женские ансамбли, кружок солистов и смешанный хор).

Услуги и занятия в кружках по интересам – платные. В каждом дневном центре свои расценки.

В Таллинне и других городах работают так называемые дневные центры, в которых пожилые люди могут общаться и активно проводить время. Помимо социальных услуг, дневные центры предлагают недорогие обеды, занятия по интересам и даже косметические процедуры.

26 июня – поездка в Вильянди на оперный гала-концерт „Панамериканский ночной полет“, посвященный 85-летию Эри Класа. Цена – 55 евро (автобус и билет на концерт).

Среди них – клуб игры в бридж, певческий клуб „Биргитта“, кружок живописи, рукоделия, боулинг, кулинарный кружок. В центре проводятся курсы по изучению итальянского, финского, французского и английского языков. Для поддержки двигательной активности – ходьба с палками, пилатес, гимнастика, танцы. Стоимость занятий – от 2 до 6 евро в месяц.

Свои двери Пиритаский дневной центр площадью 390 квадратных метров открыл в 2005-м и сегодня предлагает широкий спектр социальных услуг и развлечений.

Адрес социального центра: Киллустику, 16, но временно центр для пожилых находится на Пунане, 36.

Для участия в кружках необходима предварительная регистрация по адресу Пунане, 36, по телефонам: 621 8998, 5301 0410 или по электронной почте:

До конца года в центре планируют посетить острова Пакри, Сааремаа и Кихну.

Стоимость участия в кружках – от 5 до 10 евро, можно купить абонемент на месяц, который обойдется в 25 евро.

По ее словам, в группах по интересам участвует около 500 человек, а всего в 2023 году услугами центра воспользовались 1507 человек. При этом есть занятия как на эстонском, так и на русском языке.

„Мы много лет организовывали компьютерное обучение для пожилых людей, но сейчас, пока строится наше новое здание, мы находимся во временном помещении, поэтому здесь нет для этого возможности“, – поясняет руководитель Социального центра Ивика Кярнер.

Из спортивных занятий: физкультура, йога, китайская гимнастика, а также тренировки для памяти. Все желающие могут записаться на курсы эстонского или английского.

В Ласнамяэском социальном центре предлагают заняться бальными танцами, садоводством. Можно освоить цыганский танец, научиться рисовать, стать участником ансамбля колокольчиков, спеть в песенном клубе.

Участие в кружках стоит от 2 до 10 евро в зависимости от количества посещений.

Различные виды досуга для пожилых людей организует и Дневной центр района Кристийне. Раз в месяц собирается клуб любителей кроссвордов, раз в неделю – народные танцы, два раза в месяц – певческий клуб. Обязательно каждую неделю – кружки рукоделия, росписи по фарфору, вязания, кулинарии. Преподают языки: немецкий и эстонский на базе русского, английский. В центре проводят тренировки по йоге, лечебной физкультуре и пилатесу.

Цена – от 2 до 10 евро, в зависимости от количества посещений.

В Ныммеский центр досуга входят дневные центры Валдеку и Пяэскюла, в которых разнообразные группы по интересам: кружок рукоделия „Из старого в новое“, шахматный клуб и клубы игроков в бридж и в настольные игры, певческий клуб „Поем вместе“ и танцевальный кружок. Тут можно учить английский или освоить игру на аккордеоне. Также проводятся тренировки – оздоровительные и по скандинавской ходьбе.

Участие в кружках стоит от 2 до 10 евро в зависимости от количества посещений.

Каждый месяц, по средам, в 12:00, в Дневном центре собирается книжный клуб.

На территории центра есть бильярд и корона, фитнес-зал и диск-гольф – все это бесплатно.

В центре действуют эстонский и русский певческие клубы, походный клуб, разговорный клуб „Говорим по-эстонски“. Есть разнообразные группы танцев, кружок русской литературы и культуры, рукоделия, курсы немецкого и английского языка. Тут обучают боулингу, проводят занятия по оздоровительной гимнастике, игре в шахматы, настольному теннису.

В этом районе центр досуга для пенсионеров действует с 1996 года. В Дневном центре Хааберсти первыми в Таллинне, с 2002 года, начали индивидуальное компьютерное обучение пожилых людей.

На все мероприятия и в кружки нужно регистрироваться.

VENÜ начала свою деятельность при Эстонском благотворительном фонде в октябре 1995 года. Уже в феврале следующего года центр переехал в старинный дом на улице Яана Поска в Кадриорге, 15, где и работает по сей день.

Помимо дневных центров в Таллинне работает Ассоциация самопомощи и консультирования пожилых людей (VENÜ). Она объединяет людей пенсионного возраста, которым, как записано на сайте ассоциации, „свойственен позитивный взгляд на жизнь и которые в своей деятельности исходят из принципа – проявляя активность, ты ценишь свою жизнь, а помогая другим, ты помогаешь себе“.

Проводят в центре и экскурсии с гидом.

Летом центр приглашает в театры Эстонии, а также организует поездки на разные театральные постановки на мызы. Стоимость билетов – от 10 евро до 125 евро (за двухдневное путешествие).

Мероприятия, которые проводятся в самом центре, – бесплатны.

Позанимавшись любимым делом, тут же можно и пообедать. В центре работает столовая: по будням с 11:30 до 14:00, в пятницу с 11:30 до 13:30. Понедельник, среда, четверг: только суп, но пол-литра – за 1,50 евро, десерт – 2 евро. Вторник, пятница – горячее блюдо по цене 3 евро.

Участие в кружках – 5 евро в месяц, языковые группы – 7 евро в месяц, участие в Клубе друзей книг – 2 евро в месяц.

Для пенсионеров района – группы по интересам на любой вкус: танцы, пение, гимнастика и медитативное движение, зумба, живопись, курсы английского и эстонского языков. Два раза в месяц собирается певческий клуб.

В Дневном центре можно и недорого пообедать, но ходатайствовать об этой услуге необходимо в управе района Кристийне, в социальном отделе по адресу Металли, 5.

В объединении действует комитет поддержки, состоящий почти из полусотни волонтеров, которые заботятся об одиноких пожилых людях Таллинна и Харьюмаа в их домах, а также в домах престарелых.

Из групп по интересам действуют: кружок акварельной живописи, рукоделия, роспись по керамике, хор, клуб любителей генеалогии, садоводства. Проводят тренировки по китайской и лечебной гимнастике, уроки танцев.

По его словам, ежедневно дом Ассоциации посещают от 50 до 100 человек. Всего в организации – около 400 членов. Ежемесячный членский взнос составляет от 3 до 5 евро, и в эту сумму входит посещение мероприятий и кружков.

Все группы курируют эксперты с большим опытом работы в своей области. „Общение ведется в основном на эстонском языке, но также говорят на русском, немецком, английском и французском языках. В настоящее время также осваиваем турецкий язык“, – говорит Хейно Ханкевиц.

„Наш дом – это детский сад, созданный в результате сотрудничества пожилых людей из Эстонии и Германии, и, как таковой, это первый центр самопомощи для пожилых людей за пределами Германии, созданный по образцу Берлина“, – написано на сайте эстонской организации.

Здание на улице Поска, арендованное у города Таллинна на тридцать лет, было отреставрировано с помощью партнерских связей в Германии – социальной организации для пожилых Sozialwerk Berlin e.V.

Взамен, за такую посильную помощь, члены VENÜ могут заниматься в кружках по интересам и принимать участие в мероприятиях. „В самом центре им никто не организует мероприятия, они все делают сами, у нас нет оплачиваемых сотрудников“, – говорит глава VENÜ.

По словам Ханкевица, они задействованы в 13 комитетах по разным видам деятельности – кулинария, садоводство, кафе, столовая, обслуживающий персонал и т. д.

„Мы – некоммерческая организация, и наши члены участвуют в деятельности Ассоциации, – рассказывает Хейно Ханкевиц, член правления VENÜ. – Каждый новый участник берет себе определенное задание и регулярно его выполняет“.

Вся деятельность центра основана на благотворительности и волонтерстве.

Кроме того, досуг нарвских пенсионеров организует и дневной центр, который входит в структуру Нарвского центра социальной работы. Здесь можно не только пообщаться, посмотреть фильмы, спеть караоке и заняться своим хобби, но и получить горячий обед по цене 2,50 евро.

В Нарвском колледже Тартуского университета периодически проходят лекции для старшего поколения. „На лекции приглашают всех открытых и активных людей в возрасте 60+, которые хотят общаться с интересными гостями и быть в курсе того, что происходит в Нарве и в Эстонии“, – поясняет Елена Прыткова.

В Нарвском доме народов, в котором располагаются национально-культурные общества, проводят множество мероприятий – выставки, концерты, мастер-классы. Здесь же находится общество „Надежда“, которое предлагает различные группы по интересам: смешанный хор, клуб любителей поэзии, кружок танцев и девять спортивных групп (включая мужскую).

Нарвская центральная библиотека организует для пожилых консультации по использованию компьютера и смартфона. Также тут проходят уроки английского. Все – бесплатно. Кроме того, как рассказала Елена Прыткова, есть услуга веб-библиотеки для слабовидящих людей.

Плата для пенсионеров за обучение и участие в творческих коллективах – 7 евро.

Разные варианты проведения досуга для пожилых – в Доме культуры „Ругодив“. Есть ансамбль народного танца „Нарва“ и хор народной песни „Сударушки“; здесь проводят вечера отдыха, где можно потанцевать, послушать музыку.

„В нашем городе предоставляются разно-образные возможности для пожилых людей, чтобы они могли проводить свободное время с пользой и удовольствием“, – рассказала Елена Прыткова, главный специалист отдела культуры Нарвской городской управы.

Центр открыт каждый день недели с девяти часов утра до шести часов вечера, а также в выходные и праздничные дни.

Для членов организации создана так называемая служба SOS, которая в срочном порядке приедет к человеку в случае необходимости.

Дневной центр в Нарве открыт 2 раза в неделю по понедельникам и средам с 11:00 до 13:00.

Адрес: ул. Маслова, 3.

Тел.: 5300 2493.

Силламяэ

„У пенсионеров Силламяэ есть возможность принять участие в образовательных, развлекательных, спортивных мероприятиях, которые предлагают Силламяэская библиотека, Центр культуры, Силламяэский музей, музыкальная школа, Молодежный центр по интересам, городской спортивный комплекс и национальные общества. Кроме того, работают дневные центры „Мерелайн“ и „Феникс“, – рассказывает Аннели Рантс, руководитель отдела образования и культуры управы города Силламяэ.

В дневных центрах „Феникс“ и „Мерелайне“ – времяпрепровождение в группах по интересам бесплатное. Из развлечений – ходьба с палками, рукоделие, караоке, занятия на спортивных тренажерах, экскурсии.

Дневной центр „Феникс“ работает с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00, „Мерелайне“ – с 09:00 до 15:00.

Адреса:

• „Феникс“ – ул. Геологическая, 18, тел.: 5553 5882;

• „Мерелайне“: ул. Харидусе 21, тел. 503 5063.

Кохтла-Ярве

В творческом центре „Вахтра“, действующем при Центре культуры Кохтла-Ярве, работают и кружки по интересам.

Кружок славянских традиций сохраняет культурное наследие и обряды славянских народов. При кружке – музей славянской культуры, в котором представлены коллекции национальных костюмов, павлопосадские платки, гжель, жостовские подносы, коллекции пасхальных яиц и многое другое. Вход свободный.

В центре работают различные танцевальные коллективы, например группа лайн-танца для сениоров A. C. D., танцевальная группа „Реверанс“, средний возраст танцовщиц в которой составляет 68 лет; группа народного танца под руководством Урве Кильк.

Для любителей пения – хоры „Лада“ и „Кая“, ансамбль народной музыки.

В студию декоративно-прикладного искусства приглашают людей любых возрастов.

В клубе „Ахтме“ идет набор в коллективы – как в песенные, так и в танцевальные. Например, в хор „Зоренька“, который был создан в 1987 году как любительское объединение по интересам при клубе пенсионеров „Ветеран“. Сегодня уровень мастерства участников хора настолько высок, что позволяет коллективу выступать на разных концертных площадках по всей Эстонии.

Набирает участников и ансамбль народной песни „Сладка ягода“.

Студия-мастерская Algus в группе для взрослых проводит занятия живописью и другим творчеством.

Стоимость занятий – 5 евро.

Проводятся в клубе и вечера отдыха для пожилых.

Адрес Центра творчества „Вахтра“: Эндла, 4. Тел. 336 6160.

Клуб „Ахтме“: ул. Марди, 6, тел. 332 2008.

Все для досуга и общения пожилых людей организовано в дневных центрах Ахтме и Ярве. Здесь собираются группы людей, говорящих как на русском, так и на эстонском языках. Стоимость – от 5 евро.

Дневной центр Ярве: Ярвекюла, 57, тел. 337 3978.

Дневной центр Ахтме: Малева, 49, тел. 337 6206.