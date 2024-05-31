Что происходит? Из магазинов Rimi пропали пластиковые пакеты

Выяснилось, что от пластиковых пакетов Rimi все-таки не отказался.

„Это утверждение не соответствует действительности. Речь идет, к сожалению, о проблемах с доставкой. Исходя из ситуации на Ближнем Востоке, транспортные компании вынуждены избегать Суэцкого канала и выбирать более длинный маршрут“, — комментирует директор по маркетингу Rimi Марта Вихтре. Она добавляет, что из-за этого поставки задерживаются и в некоторых магазинах могут закончиться красные полиэтиленовые пакеты Rimi.

„Привычные пакеты Rimi должны поступить в магазины в середине июня, а до тех пор мы будем предлагать покупателям в качестве альтернативы белые пластиковые пакеты, которые уже отправлены в магазины и должны поступить в продажу уже на этой неделе“, — говорит Вахтре.

При этом представитель сети призывает клиентов отдавать предпочтение тканевым и многоразовым сумкам для покупок.

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