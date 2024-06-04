Новости Эстонии
04.06.2024, 09:30

КАРТА | Смотрите, насколько опасны клещи в местах, где вы живете

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ФОТО: Steven Ellingson | Shutterstock

В Эстонии известны как минимум три инфекционных заболевания, которые передаются клещами: клещевой энцефалит, боррелиоз и эрлихиоз. Издание Maaleht составило карту, на которой отмечено, в каких уездах в этом году люди чаще всего заражались клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).

Возбудителей этих болезней человеку могут передавать оба вида распространенных в Эстонии клещей - собачий клещ (эст. võsapuuk) и таёжный клещ (laanepuuk).

Клещи являются переносчиками возбудителей заболеваний. Большинство возбудителей болезней попадают к клещам от животных. Клещи, питаясь их кровью, инфицируются вирусами, бактериями и т.д. Не все клещи являются переносчиками инфекций, как правило, существует небольшой риск заболеть после одного укуса клеща. И все же в Эстонии люди часто заражаются заболеваниями, переносчиками которым являются клещи.

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