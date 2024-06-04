04.06.2024, 09:30
КАРТА | Смотрите, насколько опасны клещи в местах, где вы живете(4)
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В Эстонии известны как минимум три инфекционных заболевания, которые передаются клещами: клещевой энцефалит, боррелиоз и эрлихиоз. Издание Maaleht составило карту, на которой отмечено, в каких уездах в этом году люди чаще всего заражались клещевым боррелиозом (болезнью Лайма).
Возбудителей этих болезней человеку могут передавать оба вида распространенных в Эстонии клещей - собачий клещ (эст. võsapuuk) и таёжный клещ (laanepuuk).
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