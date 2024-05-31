Новости Эстонии
31.05.2024, 19:30

У пассажиров, не попавших на рейс Ryanair, началась истерика. В это время в самолете вели перекличку

 
Печальные подробности рейса на Кипр
„Некоторые пассажиры покупали билеты с вылетом из Хельсинки, кто-то на месте брал другое направление. Люди просто теряли деньги и брали другие билеты, чтобы не испортить себе окончательно отпуск“
„Некоторые пассажиры покупали билеты с вылетом из Хельсинки, кто-то на месте брал другое направление. Люди просто теряли деньги и брали другие билеты, чтобы не испортить себе окончательно отпуск“
ФОТО: Vytautas Kielaitis | Shutterstock

В понедельник, 27 мая, самолет авиакомпании Ryanair решил не ждать пассажиров, которые опоздали на рейс Таллинн – Пафос. Длинные очереди в аэропорту и решение капитана вызвали негодование среди пассажиров. Некоторые почувствовали себя плохо. И, кажется, что возмещать потраченные на отпуск деньги тоже никто не собирается. RusDelfi поговорил с пассажирами того злополучного рейса.

„Нас просто вышвырнули оттуда. Сказали: идите заберите свой багаж“

27 мая Маргарита* вместе с мужем и ребенком приехала в аэропорт пораньше и была одной из первых, кто прошел регистрацию без проблем. „Когда мы оглянулись, то увидели огромную очередь на check-in“, – рассказывает женщина.

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