31.05.2024, 19:30
У пассажиров, не попавших на рейс Ryanair, началась истерика. В это время в самолете вели перекличку
Печальные подробности рейса на Кипр
ФОТО: | Shutterstock
В понедельник, 27 мая, самолет авиакомпании Ryanair решил не ждать пассажиров, которые опоздали на рейс Таллинн – Пафос. Длинные очереди в аэропорту и решение капитана вызвали негодование среди пассажиров. Некоторые почувствовали себя плохо. И, кажется, что возмещать потраченные на отпуск деньги тоже никто не собирается. RusDelfi поговорил с пассажирами того злополучного рейса.
„Нас просто вышвырнули оттуда. Сказали: идите заберите свой багаж“
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