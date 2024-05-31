У пассажиров, не попавших на рейс Ryanair, началась истерика. В это время в самолете вели перекличку

В понедельник, 27 мая, самолет авиакомпании Ryanair решил не ждать пассажиров, которые опоздали на рейс Таллинн – Пафос. Длинные очереди в аэропорту и решение капитана вызвали негодование среди пассажиров. Некоторые почувствовали себя плохо. И, кажется, что возмещать потраченные на отпуск деньги тоже никто не собирается. RusDelfi поговорил с пассажирами того злополучного рейса.