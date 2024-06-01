Темпы роста цен в Эстонии в несколько раз выше, чем в соседних странах. Эксперт: в этом виновато правительство(16)
По данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне в мае составила в среднем 2,6 процента, тогда как в Эстонии этот показатель составил 3,1 процента, сообщает Delfi Ärileht.
Среди стран-членов еврозоны, по которым есть данные Евростата, больше всего за последний год цены выросли в Бельгии, где этот показатель достиг 4,9 процента. Хорватия находится на втором месте с результатом в 4,3 процента, а Португалия — на третьем с 3,9 процента.
Однако медленнее всего цены росли в соседних с Эстонией странах: в Латвии цены выросли всего на 0,2 процента, в Финляндии – на 0,5 процента, а в Литве – на 0,8 процента.
По словам главного экономиста Luminor Ленно Уускюла, рост цен в Эстонии во многом обусловлен решениями правительства.
„В годовом исчислении основным фактором повышения цен по-прежнему остаются административные меры, то есть повышение НДС и акцизов и, например, закрытие уездного бесплатного транспорта. Без них наша инфляция составила бы один процент“, - прокомментировал Уускюла.
В то же время главный экономист Luminor заявил, что повышение цен даже на 1 процент для Эстонии слишком велико, учитывая продолжающийся экономический спад и слабое положение по сравнению с другими странами.
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