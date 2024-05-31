Экс-руководителю НКО „Слава Украине“ Йоханне-Марии Лехтме предъявлено подозрение

Предъявление подозрения является необходимым действием для обеспечения прав подозреваемого во время производства, сказала госпрокурор Сигрид Нурм, передает ERR.

„В рамках уголовного производства в отношении „Слава Украине“ продолжается досудебное производство, цель которого — выяснить, были ли пожертвованные „Слава Украине“ деньги использованы по целевому назначению и не нанесло ли использование этих денег урон НКО“, — сказала Нурм.

„Мы заслушали множество сторон, связанных с этим делом, в том числе были предъявлено первичное подозрение Йоханне-Марии Лехтме“, - сообщила госпрокурор.

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