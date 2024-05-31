Новости Эстонии
31.05.2024, 15:50

Никто не ожидал смерти Калева Калло. Друг рассказал, что видел его недавно, он был счастлив и ждал лета

 
Калев Калло следил за местной политической жизнью. Он считал предателями известных политиков, покинувших Центристскую партию
Калев Калло следил за местной политической жизнью. Он считал предателями известных политиков, покинувших Центристскую партию
ФОТО: Karli Saul | Delfi Meedia

Тойво Тоотсен рассказал, что недавно разговаривал по телефону с Калевом Калло и тот пообещал летом навестить его в Вырумаа. А Юхан Хиндов видел своего старого друга на прошлых выходных. Ничто не провещало, что эта встреча станет последней.

Хиндов (Центристская партия) подтвердил, что его друг и коллега по партии Калло скончался вчера вечером в результате неожиданного ухудшения здоровья.

„Калев и его спутница жизни выглядели отлично и веселились в субботу на весеннем концерте в Хааберсти. Я не могу поверить, что этого замечательного парня больше нет. Мои соболезнования всем близким Калева“, - сказал он. „Это случилось как гром среди ясного неба“, — вздохнул он, разговаривая с журналистом Delfi.

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