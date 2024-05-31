Никто не ожидал смерти Калева Калло. Друг рассказал, что видел его недавно, он был счастлив и ждал лета

„Калев и его спутница жизни выглядели отлично и веселились в субботу на весеннем концерте в Хааберсти. Я не могу поверить, что этого замечательного парня больше нет. Мои соболезнования всем близким Калева“, - сказал он. „Это случилось как гром среди ясного неба“, — вздохнул он, разговаривая с журналистом Delfi.