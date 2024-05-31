31.05.2024, 15:50
Никто не ожидал смерти Калева Калло. Друг рассказал, что видел его недавно, он был счастлив и ждал лета
ФОТО: | Delfi Meedia
Тойво Тоотсен рассказал, что недавно разговаривал по телефону с Калевом Калло и тот пообещал летом навестить его в Вырумаа. А Юхан Хиндов видел своего старого друга на прошлых выходных. Ничто не провещало, что эта встреча станет последней.
Хиндов (Центристская партия) подтвердил, что его друг и коллега по партии Калло скончался вчера вечером в результате неожиданного ухудшения здоровья.
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