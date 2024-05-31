Кая Каллас отправилась на секретное заседание Бильдербергской группы. Что это за организация?

В еженедельном расписании премьер-министра Каллас указано, что она будет в Испании с 30 мая по 2 июня для участия в заседании группы Бильдербергского клуба по внешней политике и безопасности.

Организация действует секретно, и журналистам не разрешается освещать дискуссии. На собрание распространяется правило Chatham House, которое означает, что личности или членство ораторов или кого-либо еще, участвующего в собрании, не могут быть раскрыты, а также не может быть раскрыта информация, полученная на этом конкретном собрании.

Это правило используется во всем мире, обеспечивая как свободу слова, так и конфиденциальность на собраниях. Поскольку оно позволяет человеку говорить как частное лицо и выражать взгляды, которые могут не совпадать с взглядами его организации, это правило поощряет свободное обсуждение.

Из-за секретности содержания встреч распространены различные теории относительно того, что представляет собой Бильдербергская группа.

Согласно наиболее распространенной теории заговора, группа связана с иллюминатами, европейскими монархами, ведущими политиками США, банками и частными компаниями. Однако приглашенные на встречу утверждают, что никаких решений на мероприятии приниматься не будет, и они хотят лишь обсудить различные темы без внимания общественности.

Помимо Каи Каллас, в тайных встречах из эстонских политиков участвовал только бывший премьер-министр Юри Ратас. В числе прочих во встрече в эти выходные примет участие премьер-министр Финляндии Александр Стубб.

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