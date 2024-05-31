Коплиская добровольческая спасательная команда начинает свою работу
Сегодня начинает свою деятельность Коплиская добровольческая спасательная команда, которая будет обеспечивать горожан базовой услугой спасения. Это включает в себя круглосуточное реагирование спасательной команды на возгорания и готовность к выезду в течение 60 секунд, что соответствует уровню профессиональных спасателей.
По словам вице-мэра Каареля Оя, в последние годы инвестиции в безопасность и формирование чувства безопасности всё больше становятся нашей общей задачей. „Добровольцы и местные самоуправления по всей Эстонии уже давно играют важную роль в сфере спасательных работ. Теперь мы пришли к этому и в Таллинне, что, безусловно, только укрепит сотрудничество между городом, Спасательным департаментом и добровольцами. Город поддерживает Коплискую добровольческую спасательную команду в достаточно большом объеме, ведь для Пыхья-Таллинна её присутствие и возможности крайне важны“, – добавил Оя.
Таллинн поддерживает деятельность спасательной команды за счет целевого и проектного финансирования. Первоначально в городском бюджете этого года запланировано 250 000 евро на поддержку деятельности организации. Согласно договору, заключенному со Спасательным департаментом, Коплиской добровольческой команде будет предоставлено необходимое оборудование, обучение и регулярное финансирование.
Историческое здание Коплиской пожарной части, расположенное по адресу Анкру, 12, совместными усилиями города Таллинна и добровольцев станет центром НКО Tallinna Vabatahtlike Päästjate Keskus, где также разместятся некоммерческие организации, работающие над обеспечением безопасности города.
По словам руководителя Северного спасательного центра Марко Рюу, радует, что Коплиская спасательная команда начнет свою деятельность там же, где четыре месяца назад завершила работу профессиональная команда. „Теперь в Эстонии насчитывается 118 добровольческих спасательных команд, и Коплиская команда стала первой добровольческой командой в крупном городе. Я благодарю НКО Tallinna Vabatahtlik Päaste и местную общину за вклад в безопасность“, – сказал Рюу.
Глава Коплиской добровольческой спасательной команды Рауль Райдна пояснил, что добровольческая команда осуществляет свою деятельность по трем основным направлениям: участие в спасательных работах в Таллинне и при необходимости за его пределами, профилактика и работа с населением, а также участие в повышении готовности к кризисным ситуациям и деятельности по защите населения. „Коплиская добровольческая команда готова реагировать на вызов в течение одной минуты в соответствии с требованиями Центра тревоги. У команды имеется пожарно-спасательный автомобиль с позывным „Копли 31“, оснащенный необходимыми средствами и оборудованием для погружения в дым, спасения жизни и тушения пожара. Кроме того, в оборудовании автомобиля имеются средства, необходимые при дорожно-транспортных происшествиях“, – пояснил Райдна.
По причине сокращения бюджета в начале 2024 года была закрыта государственная спасательная команда в Копли, из-за чего историческое здание пожарной части опустело, а безопасность района оказалась под угрозой. После закрытия профессиональной спасательной команды Таллиннская городская управа приступила к созданию добровольческой спасательной команды. Для этого была создана некоммерческая организация Tallinna Vabatahtlik Pääste, под руководством которой была создана Коплиская добровольческая спасательная команда. Партнером Таллинна стала некоммерческая организация Tallinna Vabatahtlike Päästjate Keskus, созданная совместно некоммерческими организациями Vabatahtlik Reservpäästerühm, Tallinna Tuletõrjeühing и Lilleküla Vabatahtlik Pääste.
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