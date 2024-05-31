Коплиская добровольческая спасательная команда начинает свою работу

По словам вице-мэра Каареля Оя, в последние годы инвестиции в безопасность и формирование чувства безопасности всё больше становятся нашей общей задачей. „Добровольцы и местные самоуправления по всей Эстонии уже давно играют важную роль в сфере спасательных работ. Теперь мы пришли к этому и в Таллинне, что, безусловно, только укрепит сотрудничество между городом, Спасательным департаментом и добровольцами. Город поддерживает Коплискую добровольческую спасательную команду в достаточно большом объеме, ведь для Пыхья-Таллинна её присутствие и возможности крайне важны“, – добавил Оя.

Таллинн поддерживает деятельность спасательной команды за счет целевого и проектного финансирования. Первоначально в городском бюджете этого года запланировано 250 000 евро на поддержку деятельности организации. Согласно договору, заключенному со Спасательным департаментом, Коплиской добровольческой команде будет предоставлено необходимое оборудование, обучение и регулярное финансирование.

Историческое здание Коплиской пожарной части, расположенное по адресу Анкру, 12, совместными усилиями города Таллинна и добровольцев станет центром НКО Tallinna Vabatahtlike Päästjate Keskus, где также разместятся некоммерческие организации, работающие над обеспечением безопасности города.

По словам руководителя Северного спасательного центра Марко Рюу, радует, что Коплиская спасательная команда начнет свою деятельность там же, где четыре месяца назад завершила работу профессиональная команда. „Теперь в Эстонии насчитывается 118 добровольческих спасательных команд, и Коплиская команда стала первой добровольческой командой в крупном городе. Я благодарю НКО Tallinna Vabatahtlik Päaste и местную общину за вклад в безопасность“, – сказал Рюу.