Enefit продает свой финский клиентский портфель

По словам Келли Тосс-Каасик, председателя правления Enefit, решение о продаже финского клиентского портфеля обусловлено желанием сосредоточить свою деятельность на рынках, где сегодня виден больший потенциал роста. „Мы хотим быть надежным энергетическим партнером на зеленом пути и предлагать своим клиентам полезные энергетические продукты и услуги в одном месте. Чтобы еще больше сосредоточиться на этих принципах и инвестировать в качество и разработку продуктов, мы решили сосредоточить наш розничный бизнес на рынках Эстонии, Латвии, Литвы и Польши“, – пояснила она.

По словам Тосс-Каасик, плавный переход клиентов является их приоритетом, и процесс продажи прошел по плану. „У нас очень хорошее сотрудничество и общение с Oomi, и мы можем быть уверены, что новый поставщик услуг электроэнергии будет заботиться о наших финских клиентах и ценить их. Нашей приоритетной задачей было обеспечение плавного перехода для наших клиентов, который не потребовал бы от них каких-либо дополнительных действий“, – сказала она.

Стороны договорились не раскрывать цену сделки и количество клиентских договоров. Enefit продолжает предлагать продажу энергии и энергетические услуги не только в Эстонии, но и на других домашних рынках: в Латвии, Литве и Польше, где компания зарабатывает почти две трети своего оборота.

Концерн Eesti Energia продолжит свою деятельность в Финляндии в других стратегически важных областях. Enefit Green, дочернее предприятие концерна в области возобновляемой энергии, также продолжит свою деятельность в Финляндии, где недавно завершило строительство ветропарка Толпанваара.

Enefit является дочерним предприятием концерна Eesti Energia, которое управляет розничным бизнесом концерна в странах Балтии и Польше, предлагая широкий спектр энергетических продуктов и услуг как частным, так и бизнес-клиентам. К ним относятся электроэнергия и газ, солнечные решения и решения по накоплению, домашние и общественные зарядки для электромобилей Enefit Volt, страхование, готовность к высокоскоростному интернету, электромонтажные работы, а также решения по отоплению и охлаждению. Более 500 экспертов в области энергетики Enefit привержено работают во имя того, чтобы быть надежным партнером на зеленом пути, предлагая практичные и удобные энергетические решения. Oomi – одна из крупнейших энергетических компаний Финляндии, насчитывающая более 400 000 частных и бизнес-клиентов. Оборот Oomi в 2023 году составил 460 миллионов евро, в компании работает более 100 сотрудников. Помимо продажи электроэнергии, компания также предлагает решения в области солнечной энергии, велосипеды для сотрудников и другие энергетические услуги, которые делают жизнь клиентов более комфортной и устойчивой.

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