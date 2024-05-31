Enefit продает свой финский клиентский портфель
Enefit, компания Eesti Energia по клиентским услугам, продает свой финский клиентский портфель одной из крупнейших энергетических компаний северных соседей Oomi, чтобы сосредоточиться на клиентах в странах Балтии и Польше.
По словам Келли Тосс-Каасик, председателя правления Enefit, решение о продаже финского клиентского портфеля обусловлено желанием сосредоточить свою деятельность на рынках, где сегодня виден больший потенциал роста. „Мы хотим быть надежным энергетическим партнером на зеленом пути и предлагать своим клиентам полезные энергетические продукты и услуги в одном месте. Чтобы еще больше сосредоточиться на этих принципах и инвестировать в качество и разработку продуктов, мы решили сосредоточить наш розничный бизнес на рынках Эстонии, Латвии, Литвы и Польши“, – пояснила она.
По словам Тосс-Каасик, плавный переход клиентов является их приоритетом, и процесс продажи прошел по плану. „У нас очень хорошее сотрудничество и общение с Oomi, и мы можем быть уверены, что новый поставщик услуг электроэнергии будет заботиться о наших финских клиентах и ценить их. Нашей приоритетной задачей было обеспечение плавного перехода для наших клиентов, который не потребовал бы от них каких-либо дополнительных действий“, – сказала она.
Стороны договорились не раскрывать цену сделки и количество клиентских договоров. Enefit продолжает предлагать продажу энергии и энергетические услуги не только в Эстонии, но и на других домашних рынках: в Латвии, Литве и Польше, где компания зарабатывает почти две трети своего оборота.
Концерн Eesti Energia продолжит свою деятельность в Финляндии в других стратегически важных областях. Enefit Green, дочернее предприятие концерна в области возобновляемой энергии, также продолжит свою деятельность в Финляндии, где недавно завершило строительство ветропарка Толпанваара.
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