Россиянин совершил самоубийство в Эстонии после отказа в предоставлении убежища. На родине его приговорили к 9 годам за изнасилование

Антон Мелешко - мастер по ремонту электроники. В 2020 году его знакомая Ангелина вызвала Антона „посмотреть, что случилось с ее телефоном“. В квартире у хозяйки гостила ее подруга Алина. Во время визита Алина начала вести непристойные разговоры и попыталась склонить Антона к сексу. „Мне эта тема не понравилась, и я пошел домой“, - так Мелешко описал ситуацию в заявлении прокурору Первомайского района.

Неделю спустя, по словам Антона, девушки стали требовать от него денег, угрожая обвинить его в изнасиловании. Мужчина пришел к выводу, что ситуация напоминает классическую схему „ненастоящего изнасилования“, и обратился в полицию с заявлением. Однако подозрение в итоге пало на него самого: в полиции потребовали признания. Его обвиняли в изнасиловании 14-летней девушки. В своих показаниях Антон сообщал, что не знал о том, что Алине всего 14 лет, так как та выглядит старше, и Ангелина сказала, что подруге 19. Антона отпустили только после звонка адвокату.