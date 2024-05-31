31.05.2024, 13:50
Россиянин совершил самоубийство в Эстонии после отказа в предоставлении убежища. На родине его приговорили к 9 годам за изнасилование
ФОТО: | Delfi Meedia
Медиа-портал „Вот Так“ опубликовал историю россиянина, который покончил с собой в Эстонии после отказа в убежище. Его собирались депортировать на родину - там его приговорили к 9 годам колонии за изнасилование. RusDelfi обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны.
Антон Мелешко - мастер по ремонту электроники. В 2020 году его знакомая Ангелина вызвала Антона „посмотреть, что случилось с ее телефоном“. В квартире у хозяйки гостила ее подруга Алина. Во время визита Алина начала вести непристойные разговоры и попыталась склонить Антона к сексу. „Мне эта тема не понравилась, и я пошел домой“, - так Мелешко описал ситуацию в заявлении прокурору Первомайского района.
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