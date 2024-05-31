США прокомментировали российскую провокацию с буями

В заявлении, подписанном исполняющей обязанности главы Миссии Трейси Ньюэл говорится:

„Одностороннее удаление Россией 23 мая буев на реке Нарве, отмечавших признанную границу России с Эстонией, неприемлемо. Последние действия России служат еще один свидетельством того, что Кремль считает возможным в одностороннем порядке трактовать принципы уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Но это не так.

Соединенные Штаты поддерживают осуждение Эстонией действий России. Границы Эстонии - это границы НАТО. Действия, которые подрывают надежность, которую эти границы дают нашей коллективной безопасности, вызывают озабоченность всех союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты.

Эти действия выглядят как провокация в адрес Альянса НАТО и способствуют продвижению ложных нарративов Кремля об оборонительном Альянсе. Ирридентистская* политика Москвы, которую мы каждый день с ужасом видим в Украине, противоречит Хартии ООН и Заключительному акту Хельсинкского совещания. Ей нет места в современном мире“.

*Ирридентизм - политическая идеология, пропагандирующая воссоединение территорий, которые та или иная страна или этническая группа считает частью своей исторической родины, но которые находятся под суверенитетом или контролем другого государства (прим. ред.).

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